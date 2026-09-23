El tenso cruce entre Wanda Nara y Karina Iavícoli sumó un nuevo capítulo después de que quedara registrado un insulto de la conductora cuando terminó su entrevista con LAM. La empresaria creyó que el micrófono ya estaba apagado, pero su comentario se escuchó al aire y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Lejos de esquivar lo ocurrido, Wanda reaccionó en sus redes sociales. En una historia de Instagram compartió la imagen del momento televisivo en el que aparece junto a Iavícoli, con el graph que decía “¿Qué pelot...?”, y agregó una breve frase que terminó de ponerle humor a la situación: “Uy, quedó abierto el mic”.

La escena ocurrió durante una entrevista en la que Iavícoli le preguntó a Wanda por Martín Migueles, a raíz de la denuncia presentada por el Banco Central vinculada a presuntas operaciones por muchos millones de dólares. Wanda intentó despegarse de las cuestiones judiciales de sus parejas y exparejas, pero la insistencia de la panelista elevó la tensión.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

“Yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex”, había planteado Wanda durante el móvil. Y, cuando Iavícoli continuó con sus preguntas, llegó otro momento inesperado: “¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le dijo a su madre, Nora Colosimo, que se encontraba en el piso de América, donde está trabajando como panelista.

Pero el verdadero blooper llegó después. Una vez que Wanda se despidió y soltó el micrófono, lanzó por lo bajo el insulto contra la periodista, sin advertir que el audio todavía estaba abierto.

¡Tremendo!

Wanda Nara: “Uy, quedó abierto el mic”.

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WANDA NARA LANZÓ UN FUERTE CONSEJO PARA LAS MUJERES Y TODOS LO RELACIONARON CON LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara volvió a dejar una frase que rápidamente despertó especulaciones sobre Eugenia “la China” Suárez. Durante una nota en vivo con LAM, la conductora habló sobre la importancia de que las mujeres sean independientes y lanzó un comentario sobre las parejas y los ex que fue interpretado como un nuevo palito para la actual pareja de Mauro Icardi.

Todo ocurrió cuando Wanda se encontraba conversando con el programa de América y, en medio de la despedida del móvil, decidió compartir una reflexión que no pasó inadvertida: “Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos”, expresó Wanda.

La frase generó especial repercusión por el contexto y por la historia que mantiene desde hace años con Icardi y la China. Sin embargo, Wanda no mencionó a la actriz ni a su exmarido directamente, por lo que la interpretación quedó en manos de quienes escucharon el comentario.