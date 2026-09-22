Pese a ganar el Martín Fierro a mejor conductora, varios ex participantes de MasterChef Celebrity como Esteban Mirol criticaron fuerte a Wanda Nara por sus constantes “furcios” a la hora de grabar sus escenas para el reality, y ahora se supo que Elizabeth “La Negra” Vernaci le echó en cara su falta de profesionalismo.

En Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich repasaron el sospechoso parecido entre la ficción que grabaron en un avión Wanda, los jurados y los participantes de MasterChef Celebrity y un sketch que hizo Susana Giménez hace años junto a su elenco.

Wanda Nara y Elizabeth “La Negra” Vernaci (Fotos: captura POP 101.5 y Instagram @wanda_nara)

Pero los ex Socios del Espectáculo descubrieron un detalle más: la ficción de Susana no era una producción original ya que también estaba “inspirada” en una apertura del ciclo español El Hormiguero, que protagonizó Pablo Motos junto a varios famosos hispanos.

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Los conductores hicieron hincapié en la prisa con la que la producción de MasterChef está grabando los episodios para poder llegar al debut el próximo 28 de septiembre con el fin de cubrir el agujero de programación que dejó Gran Hermano.

“Fue tan de urgencia el programa, tan adelantado que contaron algo, no sé a quién se lo estoy sacando… Habría que ir a buscar a Elizabeth Vernaci para preguntarle”, aconsejó Pallares. “Aparentemente en el momento en que Elizabeth entra en la presentación que el otro día mostramos, grabaron cuatro veces la presentación de Wanda Nara porque se confundía, se trababa…”, contó el conductor.

Wanda Nara y Elizabeth “La Negra” Vernaci (Fotos: captura POP 101.5 y Instagram @wanda_nara)

“Parece que Elizabeth, entre otras cosas, le dijo ‘Bueno, esta chica, por favor, no me hagan entrar y salir, entrar y salir… la energía’, me dijo que alguien o me lo contaron”, explicó Adrián, sobre el supuesto mal humor de Vernaci, de quien se dijo la semana pasada que habría tenido roces con la producción a raíz de una maquilladora, versión que “La Negra” desmintió rotundamente.

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