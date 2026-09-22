Los Sombrero de Paja vuelven a la pantalla grande. Después del estreno de One Piece La Película, la popular franquicia japonesa tendrá una nueva aventura en los cines argentinos con One Piece Aventura en la Isla Espiral, la segunda película de la franquicia, que llegará el próximo 22 de octubre.

La historia, estrenada originalmente en Japón en 2001, volverá a llevar a los fanáticos junto a Luffy, Nami, Zoro, Sanji y el resto de la tripulación en una misión que comenzará con el robo del Going Merry, el querido barco que acompaña a los protagonistas durante su viaje.

Todo comienza cuando los Sombrero de Paja descubren que el Going Merry desapareció. Decididos a recuperarlo, emprenden una búsqueda que los llevará hasta una misteriosa isla controlada por una peligrosa banda de piratas. Allí, además de intentar recuperar su barco, deberán rescatar a Nami y enfrentarse a nuevos enemigos.

Leé más:

La comedia policial con Juan Minujín que es una perla oculta en el streaming

ONE PIECE AVENTURA EN LA ISLA ESPIRAL: UNA NUEVA PELÍCULA PARA LOS SOMBRERO DE PAJA

El póster y el tráiler de One Piece Aventura en la Isla Espiral anticipan una película con los ingredientes que caracterizan a la franquicia: acción, humor, combates y una nueva misión para Luffy y sus compañeros. En esta oportunidad, la búsqueda del Going Merry será apenas el comienzo de un desafío mucho mayor para la tripulación.

Pero el regreso de One Piece a los cines tendrá además un contenido especial. Las funciones estarán acompañadas por Soñando con ser el Rey del fútbol, un cortometraje de 2002 protagonizado por los Sombrero de Paja que podrá disfrutarse junto con la película.

Póster de One Piece Aventura en la Isla Espiral (Foto: gentileza BF Paris)

De esta manera, los fanáticos del anime tendrán una nueva oportunidad de reencontrarse en la pantalla grande con las primeras aventuras de Luffy y su tripulación. ONE PIECE Aventura en la Isla Espiral llegará a los cines el 22 de octubre, con una historia centrada en el Going Merry y un cortometraje especial para completar la experiencia.

Leé más:

Furor en Netflix: cómo es el thriller de acción tailandés del que todos hablan

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.