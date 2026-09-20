El cine de acción tailandés sumó una nueva producción al catálogo de Netflix. Se trata de El cobrador de deudas, una historia de violencia, lealtades y redención que se desarrolla alrededor de un hombre acostumbrado a utilizar la fuerza para -como bien lo anticipa su nombre- conseguir que otros paguen.

La película tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y está dirigida por Wisit Sasanatieng, cineasta conocido por películas como Tears of the Black Tiger y The Unseeable.

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El protagonista es Nopachai Chaiyanam, acompañado por Chutimon Chuengcharoensukying y Vithaya Pansringarm.

De qué trata El cobrador de deudas

La historia sigue a Aod, un cobrador que trabaja para una organización dedicada a recuperar préstamos. Su rutina consiste en visitar deudores y conseguir el dinero mediante intimidación y, cuando resulta necesario, violencia.

El cobrador de deudas, una historia de violencia, lealtades y redención.

Aod conoce perfectamente las reglas de ese ambiente y durante años ha cumplido las órdenes que recibe. Sin embargo, una nueva misión comienza a modificar su forma de observar tanto su trabajo como a las personas que están del otro lado de las deudas.

El conflicto se intensifica cuando debe enfrentarse a una situación que deja de ser simplemente económica. A partir de allí, el protagonista comienza a cuestionar el sistema al que pertenece mientras queda atrapado entre sus obligaciones, sus decisiones personales y las consecuencias de desafiar a quienes controlan el negocio.

La película utiliza esa transformación como motor de una trama que combina combates cuerpo a cuerpo, persecuciones y enfrentamientos criminales con un conflicto centrado en las posibilidades de cambiar después de años ejerciendo la violencia.

Una historia de acción con la redención como eje

Aunque utiliza elementos reconocibles del thriller criminal, El cobrador de deudas dedica buena parte de su historia a mostrar las consecuencias que tiene el negocio sobre quienes no pueden pagar.

El dinero funciona así como el punto de partida para desarrollar cuestiones relacionadas con la desigualdad, las segundas oportunidades y los límites de la lealtad. Aod comienza como alguien que ejecuta órdenes sin cuestionarlas, pero progresivamente debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar.

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Ese componente dramático diferencia a la producción de una película construida exclusivamente alrededor de las escenas de pelea.

La acción continúa ocupando un lugar importante, aunque está vinculada con las decisiones que toma el protagonista y con su intento por modificar el rumbo de su vida.

Qué dijo la crítica sobre El cobrador de deudas

La recepción destacó especialmente la combinación entre acción física y drama social, además del trabajo de Chaiyanam en el papel principal.

La crítica destacó la combinación entre acción física y drama social, además del trabajo de Chaiyanam en el papel principal.

Además, críticos señalaron que la película utiliza códigos conocidos del cine de acción, pero encuentra su identidad en el contexto tailandés y en la relación que establece entre violencia, pobreza y endeudamiento.

También resaltaron la manera en que Wisit Sasanatieng desarrolla el costado humano de sus personajes sin abandonar las secuencias de enfrentamientos.

Cómo es el reparto de El cobrador de deudas