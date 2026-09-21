La Academia Latina de la Grabación anunció la lista de nominados a la 27.ª edición de los Latin Grammy, que reconocerá a los artistas y profesionales de la música latina. La ceremonia se realizará el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas, con transmisión en vivo por Univision.

La música argentina tendrá presencia en las categorías principales con artistas como Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso, mientras que figuras como Karol G, Rosalía, Mon Laferte, Anitta y Jorge Drexler también aparecen entre los nominados.

Latin Grammy 2026: quiénes están nominados a Álbum del Año

Una de las categorías más importantes de la ceremonia es Álbum del Año, que reúne a artistas de distintos géneros, generaciones y países.

Los nominados son:

Anitta — EQUILIBRIVM .

CA7RIEL & Paco Amoroso — Free spirits .

Jorge Drexler — Taracá .

Silvana Estrada — Vendrán suaves lluvias .

Karol G — Tropicoqueta .

Mon Laferte — Femme fatale .

Carín León — Muda .

Milo J — La vida era más corta .

Rawayana — ¿Dónde es el after? .

Rosalía — Lux (Complete Works).

Foto: prensa Latin Grammys Por: OMAR CRUZ

La selección reúne diferentes propuestas de la música latina y refleja la diversidad de estilos que forman parte de la premiación de la Academia Latina de la Grabación.

Grabación del Año: la lista completa de nominados

La categoría de Grabación del Año incluye diez canciones de artistas que se destacaron por sus producciones musicales.

Los nominados son:

“Ha ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso.

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler.

“Dime” — Silvana Estrada.

“O amor nos encontrou” — Loulu Gilberto.

“Coleccionando heridas” — Karol G & Marco Antonio Solís.

“Femme fatale” — Mon Laferte.

“Desde que te tengo” — Carín León.

“Niño” — Milo J.

“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

“Alma” — Elena Rose.

La lista incluye a Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso, dos de los nombres argentinos que aparecen entre las principales nominaciones de esta edición.

Canción del Año: quiénes compiten por el Latin Grammy 2026

La categoría de Canción del Año reconoce a los compositores de las obras nominadas. En esta edición, la lista incluye canciones de artistas como Karol G, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte y Milo J.

Los nominados son:

“Coleccionando heridas” — Karol G & Marco Antonio Solís.

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler.

“Dime” — Silvana Estrada.

“Femme fatale” — Mon Laferte.

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting.

“Humano” — Juanes & Vivir Quintana.

“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

“Mi gran amor” — Santana con Becky G.

“Nilo” — Zanna.

“Solifican12” — Milo J.

La categoría contempla tanto a los intérpretes como a los compositores acreditados en cada canción.

Mejor Nuevo Artista: los nominados de los Latin Grammy 2026

La categoría de Mejor Nuevo Artista reúne a once artistas que fueron seleccionados por la Academia Latina de la Grabación.

Los nominados son:

Delilah.

FABIAN.

Loulu Gilberto.

Arath Herce.

Macario Martínez.

maye.

Sofia Monroy.

Kendall Peña.

Dora Sanches.

ARIA VEGA.

Zeca Veloso.

La categoría busca reconocer a artistas que se encuentran en una etapa de desarrollo de sus carreras dentro de la música latina.

Cuándo son los Latin Grammy 2026 y dónde se realizan

La 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La ceremonia será transmitida en vivo por Univision. La Academia Latina de la Grabación informó que próximamente se anunciarán otros socios de transmisión.

La ronda final de votación, que definirá a los ganadores, comenzará el 1 de octubre de 2026 y estará a cargo de los miembros votantes activos de la Academia Latina de la Grabación.

Cómo se seleccionaron los nominados

Los nominados de esta edición fueron seleccionados en 60 categorías y corresponden a grabaciones publicadas durante el período de elegibilidad, comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Según informó la Academia, el proceso de premiación está a cargo de miembros profesionales de la industria musical, entre ellos artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

La lista completa de nominados se encuentra disponible en el sitio oficial de los Latin Grammy.