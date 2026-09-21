Piso 21 y Micro TDH volvieron a unir sus voces en “Segunda Cita”, una canción que continúa el camino iniciado con “Te Vi”, uno de los grandes éxitos de la agrupación colombiana y un tema que alcanzó el Billions Club de Spotify tras superar los mil millones de reproducciones.

El nuevo lanzamiento recupera la química que marcó su primera colaboración y propone un reencuentro musical entre dos artistas que ya demostraron su conexión. Esta vez, la historia continúa con una nueva canción que busca ampliar el universo construido en su encuentro anterior.

Foto: prensa Piso21

“Segunda Cita”: Piso 21 y Micro TDH continúan la historia de “Te Vi”

El nuevo tema funciona como una continuación de la colaboración que unió a Piso 21 y Micro TDH en “Te Vi”. A partir de ese antecedente, ambos artistas vuelven a compartir una propuesta musical que retoma el vínculo creado en su primer encuentro.

La canción representa el segundo capítulo de esta alianza y vuelve a reunir el sonido de la agrupación colombiana con la identidad artística del cantante venezolano.

El lanzamiento también pone en primer plano el concepto de una segunda cita: una nueva oportunidad para encontrarse, retomar una conexión y continuar una historia que ya tuvo su primer capítulo.

El éxito de “Te Vi” y su llegada al Billions Club de Spotify

La primera colaboración entre Piso 21 y Micro TDH, “Te Vi”, se convirtió en uno de los temas destacados del repertorio de la agrupación y alcanzó el Billions Club de Spotify, una distinción que reconoce a las canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Ese antecedente forma parte del contexto en el que llega “Segunda Cita”, una nueva colaboración que vuelve a reunir a los artistas después del impacto de su primer trabajo conjunto.

Con este lanzamiento, Piso 21 y Micro TDH retoman una alianza que ya había logrado conectar con el público de la música latina.

Foto: prensa Piso21





Piso 21: una trayectoria que combina pop latino y sonidos urbanos

Originarios de Medellín, Colombia, Piso 21 desarrolló una carrera marcada por la combinación de pop latino, sonidos urbanos y colaboraciones con artistas de distintos géneros.

La agrupación cuenta con una trayectoria de más de una década y, según la información de prensa, supera los 16 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

A lo largo de su recorrido, Piso 21 compartió canciones con artistas como Black Eyed Peas, Maluma, Marc Anthony, Christian Nodal, Myke Towers, Nicky Jam, Danny Ocean, Paulo Londra y Carín León.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Me Llamas”, “Puntos Suspensivos”, “Pa’ Olvidarme de Ella”, “Te Vi” y “Déjala Que Vuelva”.

“TRESCENDER”, el álbum que Piso 21 presentó en 2026

En marzo de 2026, la agrupación presentó TRESCENDER, un álbum de 12 canciones que incluye colaboraciones con Lasso, Yami Safdie, Beéle, Marc Anthony, Fonseca, Bacilos, Juan Duque y Andrés Cepeda.

El proyecto también cuenta con “Volver”, una canción junto a Marc Anthony y Beéle, y representa una nueva etapa creativa para el grupo colombiano.

La propuesta de Piso 21 continúa combinando colaboraciones con artistas de distintos estilos y una identidad musical que se construyó a lo largo de sus años de trayectoria.

Foto: prensa Piso21

Piso 21 y Micro TDH lanzaron “Segunda Cita”

La nueva colaboración llega a través de Tres Sietes, el sello propio de Piso 21, en alianza con Interscope Records.

“Segunda Cita” vuelve a reunir a Piso 21 y Micro TDH para continuar una historia que comenzó con “Te Vi”. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca un nuevo encuentro entre la agrupación colombiana y el artista venezolano.

Esta vez, Micro TDH se sube nuevamente al Piso 21.