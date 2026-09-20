Después de interpretar a su madre en Moria, Sofía Gala Castiglione vuelve a quedar bajo la mirada de quienes buscan otros trabajos destacados de su carrera. Entre ellos aparece Como el mar, una película argentina que aborda los vínculos familiares, los secretos y la maternidad desde la relación entre dos mujeres que creían ser hermanas.

Estrenada originalmente en 2024, la película dura 84 minutos y actualmente puede verse en Disney+. Y muestra las distintas facetas de la hija de Moria Casán, que en esta ocasión tiene un rol totalmente distinto al que aborda al ponerse en la piel de la vedette en la biopic que estrenó Netflix.

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Está dirigida por Nicolás Gil Lavedra, mientras que el guion pertenece a Zoe Hochbaum y Gustavo Gersberg. Hochbaum también protagoniza la historia junto a Sofía Gala y la actriz española Carmen Maura.

De qué trata Como el mar

La historia comienza después de la muerte de Teresa. Sus hijas, Paula y Azul, atraviesan el duelo de maneras diferentes: mientras la mayor decide cremar el cuerpo, Azul quiere conseguir el dinero necesario para realizar un entierro.

La película obtuvo el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

Mientras revisa las pertenencias de Teresa encuentra una fotografía que cambia por completo aquello que creía saber sobre su familia. Paula no es realmente su hermana: es su madre. Y Teresa, a quien siempre consideró su mamá, era en realidad su abuela.

La revelación provoca que Azul quiera conocer la identidad de su padre. Paula le explica entonces que quedó embarazada después de un romance durante su adolescencia, cuando había viajado a Cabo Polonio, Uruguay.

El tráiler de la película Como el Mar, con Sofía Gala Castiglione.

Con pocos recursos y una relación atravesada por años de mentiras, ambas emprenden un viaje hacia ese país. El recorrido se transforma en la oportunidad de reconstruir una historia familiar que Azul desconocía y, al mismo tiempo, de descubrir cómo relacionarse ahora que deben dejar atrás sus roles de hermanas para reconocerse como madre e hija.

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En el camino aparece también Tía Mecha, quien permaneció alejada de Azul debido a antiguos conflictos familiares relacionados precisamente con el secreto que rodeaba su identidad.

Una película sobre maternidad y secretos familiares

Como el mar tuvo su estreno comercial en los cines argentinos el 28 de marzo de 2024, después de participar en festivales internacionales. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

La crítica destacó especialmente las actuaciones de las protagonistas y valoró la forma en que la película aborda las complejidades de la maternidad sin recurrir constantemente a grandes explicaciones.

Como el mar dura 84 minutos y actualmente puede verse en Disney+.

También señaló el peso que tienen los silencios, las miradas y aquello que los personajes no llegan a decirse.

El paisaje uruguayo ocupa otro lugar importante. El viaje hacia Cabo Polonio funciona como escenario para que las protagonistas revisen su pasado mientras intentan construir una relación completamente distinta de aquella con la que comenzó la película.

Cómo es el reparto de Como el mar