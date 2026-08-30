Martín Bossi tendrá seis oportunidades diferentes para enamorarse en una misma serie. Esa es una de las particularidades de Amores inesperados, la nueva ficción argentina que Disney+ incorporará a su catálogo y que propone historias independientes atravesadas por el romance, la comedia y el drama.

La serie se estrenará el 16 de septiembre y tendrá seis capítulos, cada uno con una historia que comienza y termina en el mismo episodio. Fue rodada en 2022, está dirigida por Marcos Carnevale y es una producción de LaFlia Contenidos y Non Stop Studios.

De qué trata Amores inesperados

La particularidad de la ficción está en su formato. No existe un único protagonista cuya historia continúe durante toda la temporada: Bossi encarna a un hombre diferente en cada capítulo, con otra personalidad, profesión y conflicto.

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El punto en común son las relaciones sentimentales. Cada personaje se encontrará con un amor inesperado, aunque las historias no tendrán necesariamente el mismo tono. Algunas se acercarán a la comedia romántica y otras avanzarán hacia terrenos más dramáticos.

Aunque su estreno está previsto para septiembre de 2026, Amores inesperados fue filmada cuatro años antes.

Entre los personajes de Bossi aparece un trabajador de un peaje que vive con su madre, además de un mozo que por las noches realiza homenajes al cantante José Luis “Puma” Rodríguez en fiestas y eventos privados. También se transforma en el CEO de una multinacional, entre otros papeles.

“En cada capítulo interpreto a un personaje distinto porque son historias que empiezan y terminan en cada capítulo”, explicó Bossi en una entrevista, y señaló además que cada episodio se aproxima a un género diferente.

El desafío de Bossi: seis protagonistas para una misma serie

Amores inesperados aprovecha especialmente la capacidad de transformación que Bossi desarrolló durante buena parte de su carrera teatral y televisiva. Pero esta vez las caracterizaciones están al servicio de personajes de ficción y no de sus conocidas imitaciones de figuras populares.

El proyecto, de hecho, sufrió una modificación importante durante su desarrollo. Según contó el propio actor, originalmente se había pensado que cada episodio estuviera encabezado por un protagonista diferente.

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La serie significa además su reencuentro profesional con Marcos Carnevale, con quien había trabajado en la película Viudas, estrenada en 2011.

Una serie filmada en 2022 que recién ahora llega al streaming

Aunque su estreno está previsto para septiembre de 2026, Amores inesperados fue filmada cuatro años antes. Originalmente había sido desarrollada para Star+, pero permaneció entre las producciones argentinas de Disney que todavía no tenían una fecha definitiva de lanzamiento.

La reorganización del contenido y los cambios en la estrategia regional de la compañía fueron postergando su llegada. Finalmente, Disney la incluyó en el nuevo calendario de producciones argentinas para la segunda mitad de 2026 y comienzos de 2027.

La serie significa además el reencuentro profesional de Bossi con Marcos Carnevale.

Cómo es el reparto de Amores inesperados

Además de la figura de Martín Bossi como figura estelar representando a seis protagonistas diferentes, otras figuras del espectáculo argentino lo acompañarán, aunque Disney+ todavía no informó públicamente los nombres de todos los personajes.

Sí se sabe que actuarán Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Julieta Cardinali, Karina Hernández, Osvaldo Santoro y Betiana Blum como participación especial.