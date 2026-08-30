Cami Homs volvió a abrir una pequeña ventana a su intimidad y sorprendió a sus seguidores con una tierna selfie junto a Aitana, su hija menor, fruto de su relación con José Sosa. La modelo posó frente a la cámara junto a la pequeña de 8 meses y la imagen rápidamente llamó la atención por el parecido entre ambas.

Si bien Homs suele compartir postales de sus hijos en las redes sociales, hacía aproximadamente un mes que no mostraba una fotografía de Aitana. Días atrás, había publicado una imagen de la nena, aunque en aquella oportunidad la pequeña aparecía sola. Esta vez, al posar junto a ella, quedaron mucho más expuestas las similitudes entre ambas.

Aitana atraviesa una etapa de grandes cambios. Con apenas 8 meses, sus rasgos físicos se modifican rápidamente y cada nueva fotografía permite descubrir algo diferente en su rostro. En esta oportunidad, fueron varios los detalles que hicieron pensar en una verdadera “mini Cami”: la mirada, la zona de las cejas, las orejas y algunos gestos que comparte con su mamá.