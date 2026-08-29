La familia de Tini Stoessel quedó en el ojo de la tormenta cuando se supo que la cantante pidió hacer una auditoría a las empresas encabezadas por su padre Alejandro, y en ese contexto comenzaron a surgir muchos datos reveladores sobre la madre de la cantante Mariana Muzlera.

En LAM, Marcela Feudale contó cómo era el trasfondo de la producción de VideoMatch, el ciclo de Telefe en el que Alejandro Stoessel colaboraba hombro a hombro con Marcelo Tinelli. “En las relaciones que había en el canal, más compleja era Mariana que Alejandro”, reveló, de pronto Feudale.

La mamá de Tini Stoessel reapareció en redes en medio del escándalo familiar (foto de redes)

“Cuando éramos todos compañeros de trabajo, ella venía porque era la esposa de él”, agregó, Feudale, que contó que su relación con Muzlera era “distante”. “Siempre fue muy distante. Yo no tuve mucho trato con ella, solo tuve más trato con Alejandro. Y sé que hubo algunos conflictos de ella con otras personas”, lanzó.

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Si bien Feudale “tiró la piedra y rajó”, tal como dijo Ángel de Brito, Pepe Ochoa consiguió en vivo más información sobre la madre de Tini Stoessel en ese período. “Para Mariana Stoessel, en ese momento, todas las mujeres del programa (…) eran todas unas put$%”, lanzó Ochoa, sin filtros.

“Ella iba mucho al canal porque quería cercar a Alejandro. Y después, le fue con el chimento a la mujer de Claudio Villaruel, pero ella la sacó cag4$&& porque Mariana quería hacer yunta con ella para seguir ganando terreno. Me dicen que en ese momento ella era insufrible”, agregó Ochoa.

Mariana Muzlera y Tini Stoeessel (Foto: Instagram @mluciamuz)

“Ella es mal llevada. Viste que yo en un momento dije que lo que más le importa es juntarse con gente que tiene dinero, gente que puede viajar, que tiene un estatus X. Ella era una mina sin plata, viene de abajo….”, remató Ochoa. “¿Sabés de quién estaba celosa también?”, preguntó De Brito, que inmediatamente después hizo referencia a “una conductora muy importante del canal que cocinaba y patinaba”, en obvia referencia a Maru Botana.

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