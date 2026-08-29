El artista Ricardo Montaner sigue acumulando éxitos en su carrera profesional pero, sin lugar a dudas, la mayor felicidad que tiene es su familia. El cantante conoció a su esposa, Marlene, hace ya 40 años y, con el correr de los años, formaron una hermosa familia compuesta por sus tres hijos: Mau, Ricky y Eva Luna.

En las últimas horas, Ricardo hizo una emotiva publicación en sus redes sociales donde celebró los 37 años de casado con Marlene.

“Hace 37 años compré a crédito tu amor, firmé una hipoteca de por vida, de la que no pienso salir”, aseguró el cantante que conoció a su esposa el día en que ella se casó con otro hombre, de quien se divorció a los pocos meses.

El emotivo mensaje de Ricardo Montaner para su esposa por sus 37 años de casados (Video: Instagram @montaner)

EL EMOTIVO MENSAJE DE RICARDO MONTANER A SU ESPOSA

“¿Cuál hubiera sido la esperanza de vida para mi corazón de no haberte conocido?“, empezó escribiendo Ricardo Montaner en el mensaje de Instagram donde celebró 37 años de casado con Marlene, la madre de sus tres hijos menores.

La publicación que Ricardo Montaner le dedicó a Marlene en su aniversario (Foto: Instagram @montaner)

“Hace 37 años me casé contigo y hace 40 te pertenezco. Yo no soy amigo tuyo, soy tu esposo, tu marido, el que te cuida y tiene en tutela tu corazón, lo tengo a buen resguardo, en una caja fuerte de ilusiones y proyectos juntos”, siguió el artista.

Por último, aseguró: “Hace 37 años compré a crédito tu amor, firmé una hipoteca de por vida, de la que no pienso salir. Feliz aniversario mi vida”. Marlene, por su parte, respondió a la publicación con un mensaje que decía: “Wow paaaaa. Me ganaste. Y te robas todaaas las fotos. Te amo papito. Feliz 37 Y los que nos faltan loquito. Yupieeeee”.