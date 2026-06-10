Cuando muchos artistas sueñan con llenar un estadio, Ricardo Montaner acaba de conseguir algo mucho más impactante: agotar 26 conciertos consecutivos en distintos países de Latinoamérica y convertir su gira en uno de los fenómenos musicales más importantes de 2026.

Lo que comenzó como una esperada vuelta a los escenarios terminó transformándose en un éxito arrollador. La primera etapa de “El Último Regreso World Tour 2026” finalizó con localidades agotadas en cada una de sus presentaciones, confirmando que el artista mantiene intacta su capacidad de convocatoria después de más de cuatro décadas de trayectoria.

El impresionante récord que consiguió Ricardo Montaner

La gira recorrió algunos de los mercados más importantes de la región y logró una respuesta masiva del público en cada parada.

En Argentina protagonizó seis funciones con entradas agotadas, incluyendo cuatro noches en Buenos Aires y presentaciones en Rosario y Córdoba. El tour continuó por Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Paraguay y Colombia, donde también registró una convocatoria extraordinaria.

Uno de los hitos más destacados ocurrió en México, donde Montaner consiguió vender la totalidad de las localidades para 11 conciertos consecutivos, consolidando uno de los mercados más fuertes de toda la gira.

En total, la primera etapa cerró con 26 shows completamente agotados, una cifra que pocos artistas latinos logran alcanzar en la actualidad.

La gira no se detiene y ya prepara una nueva etapa

Lejos de bajar el ritmo, el cantante ya tiene confirmadas nuevas fechas para la segunda parte del tour.

El recorrido incluirá nuevas presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, además de una serie de conciertos en Colombia que buscarán repetir el fenómeno vivido durante los primeros meses del año.

Posteriormente, la gira desembarcará en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, París, Zúrich y Londres.

Según adelantó la producción, en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que permitirán superar la barrera de los 120 conciertos alrededor del mundo, transformando a “El Último Regreso World Tour” en uno de los proyectos más ambiciosos de toda la carrera de Montaner.

También domina los rankings musicales

El éxito no se limita a los escenarios.

Paralelamente, Ricardo Montaner continúa liderando los rankings de monitorLATINO con sus lanzamientos más recientes. Canciones como “Para Que Seas Feliz”, tanto en su versión original como en colaboración con Eden Muñoz, alcanzaron el primer puesto en países como México y Argentina.

Además, “El Último Regreso”, tema que da nombre a la gira mundial, logró posicionarse durante varias semanas consecutivas en la cima de los rankings iberoamericanos.

Uno de los mejores momentos de su carrera

Ricardo Montaner. Foto: prensa

Con más de 40 años de trayectoria, Ricardo Montaner sigue demostrando una vigencia poco habitual dentro de la música latina.

El éxito de la gira no solo celebra un repertorio que marcó a varias generaciones con canciones inolvidables, sino que también confirma que atraviesa uno de los capítulos más sólidos y exitosos de toda su carrera artística.

Mientras miles de fanáticos siguen agotando entradas en cada ciudad que visita, el artista continúa escribiendo nuevas páginas en una historia que parece no tener techo.