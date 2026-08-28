A días de anunciar el lanzamiento de su propia línea de lentes de sol, Juana Repetto contó que fue convocada para regresar al teatro. La actriz será una de las integrantes del increíble elenco de “Ocho mujeres”, la obra producida por José María Muscari que regresa después de 15 años.

“Ocho Mujeres” es el clásico de Robert Thomas y su elenco estará compuesto por Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto, Silvia Pérez y Mónica Villa.

Con la producción de Juan Manuel Caballe y Faroni Producciones, se trata de una adaptación de la misma obra que en 2002 llegó al cine de la mano del francés François Ozon, con Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y otras figuras del cine.

José María Muscari, Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto, Silvia Pérez y Mónica Villa.

LA ENORME EMOCIÓN DE JUANA REPETTO AL SER CONVOCADA POR JOSÉ MARÍA MUSCARI

A través de su cuenta de Instagram, Juana Repetto compartió su felicidad al revelar que volverá a la actuación. “¡No puedo más de la emoción de volver a actuar y volver a hacer teatro, que es de lo que más me gusta de mi profesión!”, expresó.

La enorme emoción de Juana Repetto tras confirmar su regreso al teatro (Video: Instagram @juanarepettook)

Si bien explicó que no tenía planeado retomar la actuación, dejó en claro que no pudo decir que no ante esta propuesta: “Pensé que me faltaban años para atreverme a volver, pero no pude decir que no a esta obra. Mi favorita de todas las que ya he hecho y con actrices con las que me voy a volver a dar el lujo de actuar”, contó.

“8 Mujeres la hicimos hace 15 años y hoy vuelve con el elenco original, salvo las que partieron, a quienes no paro de recordar en cada pasada”, precisó sobre la ausencia de Norma Pons e Hilda Bernard. Por último, le agradeció al director: “Gracias José María Muscari por volver a confiar en mí”.