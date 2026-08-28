Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, volvió a mostrarse públicamente en redes sociales en medio del fuerte revuelo que atraviesa a la familia de la cantante.

Su reaparición se produjo luego de los últimos acontecimientos que la tuvieron en el centro de la agenda.

La mamá de Tini utilizó sus redes sociales para compartir una publicación vinculada con el eclipse lunar que ocurrió el 27 y 28 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026.

El eclipse fue el último del año y pudo observarse desde distintos puntos del mundo. En Argentina, el fenómeno pudo seguirse prácticamente de principio a fin.

La mamá de Tini Stoessel reapareció en redes en medio del escándalo familiar

Por qué Mariana Muzlera está en el centro de la polémica

La reaparición de Mariana se produce pocos días después de que su inesperado llamado a Yanina Latorre saliera al aire en SQP.

El 26 de agosto, la conductora recibió una comunicación de Muzlera mientras estaba en vivo. Yanina atendió, pero rápidamente advirtió que la mamá de Tini no tenía intención de que la conversación se hiciera pública, por lo que decidió interrumpirla para resguardar su privacidad.

El episodio ocurrió en medio del escándalo generado por la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado sobre el manejo de su patrimonio y sus finanzas, históricamente vinculados a la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

En ese contexto, además, trascendió una polémica versión que sostiene que la cantante “no es dueña de nada”, lo que generó un fuerte cimbronazo familiar.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la auditoría de Tini Stoessel

Antes del llamado de Mariana Muzlera, Yanina Latorre ya había hablado públicamente sobre la situación económica de Tini y había puesto el foco en Alejandro Stoessel.

La conductora sostuvo que el padre de la cantante no habría intentado quedarse con los supuestos 70 millones de dólares que faltarían, sino que habría ejercido un fuerte control sobre los gastos de su hija.

En SQP, Yanina fue contundente: “No es ladrón”.

Además, en El Observador había contado cómo sería ese mecanismo de control: “Cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”.

En medio de este escenario, Mariana Muzlera volvió a aparecer en redes sociales, aunque por ahora mantiene el silencio público sobre el conflicto familiar que rodea a su hija.