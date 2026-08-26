En medio de la crisis familiar, Tini Stoessel resolvió tomar cartas en el asunto y buscar una salida al escándalo que involucra a su papá, Alejandro Stoessel. Según reveló Luis Ventura, la artista se reuniría con su padre en las próximas horas y luego publicaría un comunicado en sus redes sociales para aclarar la situación.

Ventura detalló que la cantante podría escribir una carta con un tono suave, para evitar que la situación se torne aún más conflictiva.

“Es posible que escriba una carta con ánimos de novelar un poco la situación, de suavizar, que no sea terrorífica, pero que sí sea romántica en el sentido de edulcorar los calificativos y suavizar lo que sería la imagen de su padre frente a la opinión pública, porque después Alejandro Stoessel va a tener que convivir con la gente”, explicó el periodista en PrimiciasYa (América).

Cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

A comienzos de agosto, Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul a través de un posteo en Instagram. “… y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió junto a un video en el que mostró el anillo de compromiso y compartió su felicidad por la primera prueba de vestido en París.

“Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo… el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, expresó Tini.