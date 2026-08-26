Lali presentó “1Amor (En Vivo)”, una nueva versión en directo de uno de los grandes éxitos de su repertorio, una canción que nació como parte de sus Spotify Singles y que rápidamente trascendió la plataforma para convertirse en un verdadero fenómeno entre sus seguidores.

Con el paso del tiempo, “1Amor” adquirió una dimensión propia en las redes sociales y se transformó en un himno de autoafirmación, manifestación y conexión con los fans.

Ahora, Lali recupera toda esa energía con una versión en vivo que captura la magia que el tema alcanzó durante sus últimos shows.

Video: prensa

“1Amor”, el ritual que Lali convirtió en un fenómeno

Durante sus últimas presentaciones, “1Amor” encontró su máxima expresión arriba del escenario. La canción se convirtió en uno de los momentos más esperados por el público y en una especie de ritual colectivo entre Lali y sus fans.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando la artista apareció sorpresivamente vestida de novia, generando una enorme reacción entre los espectadores. A esto se sumó su ya célebre frase dirigida al público: “¡Me enamoré, taradas!”.

El lanzamiento de “1Amor (En Vivo)” busca recuperar precisamente esa energía y ofrecerles a los fans una versión definitiva de una canción que hicieron propia.

Lali Espósito en River Plate (Foto: Movilpress)

Lali y un récord histórico en Buenos Aires

En apenas un año y medio, la artista protagonizó siete shows en estadios de Buenos Aires: cinco presentaciones en Vélez y dos en River Plate, frente a más de 350.000 personas.

Entradas Lali con “La Última Fiesta del Pop”

Además del lanzamiento de “1Amor (En Vivo)”, Lali será protagonista de “La Última Fiesta del Pop”, que se realizará el 26 de septiembre de 2026.

Las entradas se encuentran a la venta a través de AllAccess.