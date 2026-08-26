Bardero$ está de regreso. El histórico dúo integrado por C.R.O y Homer El Mero Mero volvió a unir fuerzas para presentar “Mala Vida”, un nuevo álbum que propone un regreso a las raíces artísticas y sonoras del proyecto, sin dejar de lado la madurez que ambos artistas construyeron durante sus exitosas carreras solistas.

El lanzamiento recupera el sonido crudo, oscuro y pesado que marcó los primeros años de Bardero$ y que convirtió al dúo en una referencia del hip hop de habla hispana.

En esta nueva etapa, guitarras orgánicas, arreglos de banda en vivo y una producción sofisticada acompañan letras atravesadas por algunos de los pilares que identificaron históricamente al proyecto: la calle, la lealtad, la hermandad y los matices de una vida al límite.

Foto: prensa

Cómo es “Mala Vida”, el nuevo álbum de Bardero$

El disco está compuesto por seis canciones y fue concebido desde el comienzo como una obra integral, en lugar de una simple colección de sencillos.

Foto: prensa

Foto: prensa

El proyecto comenzó a gestarse en enero de 2026, cuando C.R.O y Homer El Mero Mero se reunieron en los estudios de Nocita Music para participar de un campamento creativo junto a músicos y productores. De aquellas jornadas surgieron las seis canciones que finalmente forman parte de “Mala Vida”.

El tracklist del álbum está integrado por:

“Narcos” “Vida Mala” “Arrástrame a tu infierno” “Historia sin fin” “Una vida de artista” “Los dueños del juego”

El repertorio aparece presentado como un recorrido por diferentes matices de la identidad de Bardero$, con una estética visual oscura que también acompaña el concepto del álbum.

Foto: prensa

El regreso de C.R.O y Homer El Mero Mero

El reencuentro llega después de que ambos artistas consolidaran sus respectivas carreras solistas y llevaran su música a escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

Con más de 15 años de trayectoria compartida, el regreso de Bardero$ busca recuperar el vínculo con una comunidad de seguidores que acompañó al proyecto desde sus comienzos y que convirtió al dúo en uno de los nombres centrales del rap argentino.

En ese sentido, “Mala Vida” funciona tanto como un regreso a una identidad musical conocida como como el comienzo de una nueva etapa para C.R.O y Homer El Mero Mero juntos.

Bardero$ prepara una gira internacional para 2027

El lanzamiento del álbum no aparece planteado como un hecho aislado. Según se informó, “Mala Vida” marca el inicio de una nueva etapa para Bardero$ que incluirá una gira internacional proyectada para 2027.

De esta manera, el regreso discográfico de C.R.O y Homer El Mero Mero abre la puerta a un nuevo capítulo del dúo, con la intención de trasladar nuevamente sus canciones a los escenarios y reencontrarse con su público.

Dónde escuchar “Mala Vida” de Bardero$

El nuevo álbum de Bardero$ ya está disponible en todas las plataformas digitales. Se puede escuchar completo a través de Spotify, YouTube, Apple Music y las principales tiendas digitales.

Con “Mala Vida”, C.R.O y Homer El Mero Mero vuelven a encontrarse en un proyecto que mira hacia atrás para recuperar el sonido que los convirtió en referentes, pero que al mismo tiempo busca mostrar todo lo que cambió después de más de una década de trayectoria.