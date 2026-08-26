En medio de la controversia que rodea a Tini Stoessel y su familia por el manejo de su fortuna, el rol de Rodrigo De Paul cobró especial relevancia. Según revelaron en el programa Puro Show, el futbolista se transformó en el principal apoyo de la cantante, que atraviesa días de angustia y mantiene un perfil bajo mientras el conflicto sigue generando repercusiones.

Una persona muy cercana a De Paul, con quien mantiene un vínculo desde la infancia, contó detalles sobre cómo el jugador del Atlético de Madrid acompaña a Tini en este momento. “A Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir, fue quien le abrió los ojos”, relató Nacho Rivarola.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (Foto: redes sociales).

Por su parte, Pochi sumó información: “Me dicen que hoy es el sostén de ella, las palabras fueron ‘Rodri la está acompañando ella se apoya en él. Por eso no me llamó la atención que Tini sea la que se haya comunicado con Infobae, porque el entorno está reservado, no quiere expresarse ni en un ambiente muy íntimo”.

LA FRASE DEL ENTORNO DE TINI QUE LIQUIDA A LA FAMILIA STOESSEL

Pochi además reveló una polémica frase que le llegó del entorno de Tini que liquida a la familia Stoessel en medio de toda la controversia por los manejos de su fortuna en estos 20 años, que artista envió a auditar.

Según los testimonios, la familia de la artista es “bastante particular”: “Podés esperar cualquier cosa. Si esto sucede, no los sorprende”, dijo la panelista dejando en claro que la situación es delicada y mantiene en vilo a todos los involucrados.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

De acuerdo a la información compartida en el programa, De Paul no solo apoya a Tini, sino que también intenta abrirle los ojos respecto al manejo de su patrimonio. “Rodri la superapoya, trata de abrirle los ojos”, aseguraron.

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