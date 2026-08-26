La auditoría que Tini Stoessel le pidió a su padre y a su hermano, que dirigen la empresa que la representa comercialmente, fue una manifestación de una serie de interrogantes que la cantante tiene sobre ciertos gastos y negocios que la tienen muy preocupada, según contaron este martes en LAM.

En ese sentido, Pepe Ochoa contó que las ganancias totales del álbum Futttura habrían sido de unos 43 millones de dólares entre ventas y shows, de los cuales ella habría percibido solo 300 mil dólares. “Alejandro su familia son dueños de la empresa esta y por ende son dueños de todo el patrimonio que Tini construyó a lo largo del tiempo”, señaló el panelista.

Alejandro, Tini y Fran Stoessel (Fotos: @tinistoessel, @franstoessell y @astoessel.as)

“Tini lo que quiere saber es ‘¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero? ¿Qué pasa con la casa streaming donde mi papá es accionista?”, señaló Ochoa, que recalcó que tanto Alejandro como Fran son dueños de ese medio.

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“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel”, reveló el panelista. “Después hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa; y Tini dice ‘¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?’”, agregó.

En ese sentido, Ochoa recalcó la preocupación de la cantante por saber dónde fueron los supuestos 70 millones de dólares que le faltarían y la falta de explicaciones al respecto. “Hace un rato, contaron algo que lo confirma la propia Tini, que fue a comprarse una cartera de 2.500 euros. Puso la tarjeta y no le pasó. Tini llama al banco y le dicen que solamente tenía autorizadas compras de hasta 2.000 euros”, reveló.

“¿Se acuerdan cuando ella suspendió esos shows por la salud del padre en 2022? Era porque realmente se necesitaba que él estuviera presente para firmar un montón de cosas, porque él era realmente responsable contractualmente...”, cerró Fefe Bongiorno.

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