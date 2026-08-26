El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó a su fin el 30 de junio y, con la finalización del contrato, también terminó su estadía en la lujosa casa que el club le había asignado en Estambul. Por cuestiones legales que le impidieron viajar, el delantero argentino y la China Suárez tuvieron que organizar la mudanza a la distancia.

Según contó Gustavo Méndez en su streaming, la familia ya retiró todas sus pertenencias de la vivienda en Turquía y las trasladó a un depósito. Así, tanto Icardi como la China y sus hijos tienen sus cosas guardadas en valijas, a la espera de definir su próximo destino.

Sunday Mood: así fue el tierno abrazo entre Mauro Icardi y la China Suárez que compartió el futbolista en sus historias. Fuente: Instagram mauroicardi

La situación de Icardi se complica porque todavía no firmó contrato con ningún club y el final del cierre del mercado de pases se acerca: será el 1 de septiembre. Esta indefinición genera presión tanto en lo laboral como en lo personal, ya que la familia debe decidir en qué país instalarse.

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Para la China Suárez, la cuenta regresiva también corre: en septiembre, sus hijos deberían retomar las clases y aún no está claro dónde lo harán.

De acuerdo a lo que reveló Méndez, Lazio de Italia aparece como la alternativa más concreta para el futuro de Icardi. Aunque el pase implicaría resignarparte del salario que cobraba en Turquía, sería una salida para descomprimir la situación judicial que atraviesa con Wanda Nara.

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El periodista aseguró que, una vez que la Justicia lo autorice, Icardi y la China Suárez podrían regresar a Estambul para resolver cuestiones pendientes.

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