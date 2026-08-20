El escándalo entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo y esta vez quien decidió meterse en la polémica fue Elián “L-Gante” Valenzuela. El cantante habló con Sálvese Quien Pueda y no esquivó la pregunta sobre el fuerte posteo que el futbolista le dedicó al actor.

Durante la entrevista, el artista fue consultado directamente por el enfrentamiento y también por su propia historia de cruces en redes con Icardi. Y aunque eligió no entrar demasiado en detalles, dejó una frase que rápidamente llamó la atención.

“¿Cómo viste el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña? Vos has tenido algún cruce también en redes con él”, le preguntó el cronista Rodrigo Bar.

Foto: Captura (América)

La respuesta de L-Gante fue breve, pero filoso: “A través de un teclado siempre todo es más fácil, pero no lo vi”, resumió L-Gante, sin ahondar más sobre el tema.

La frase no pasó inadvertida, especialmente teniendo en cuenta que L-Gante también protagonizó en el pasado distintos cruces públicos con Mauro Icardi a través de las redes sociales.

El fuerte posteo de Mauro Icardi que hizo enfurecer a Benjamín Vicuña (captura de Instagram)

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LA MAMÁ DE L-GANTE CONTÓ CÓMO VIVIÓ EL ROMANCE DE SU HIJO CON WANDA NARA: “LO VEÍA LEJANO”

La historia de amor entre Elián “L-Gante” Valencuela y Wanda Nara estuvo marcada por las idas y vueltas, las reconciliaciones, los viajes y una enorme exposición mediática. Sin embargo, más allá de las polémicas que rodearon a la expareja, Claudia Valenzuela dejó en claro que para su hijo fue una relación muy especial.

La mamá del cantante habló del tema en el programa de streaming No tan pronto y sorprendió al revelar que Elián se había enamorado profundamente de la conductora: “Él podía a lo mejor decirme algo, pero no pedir consejo”, contó Claudia al recordar cómo manejaba su hijo los asuntos sentimentales.

Durante la charla, uno de los panelistas quiso saber qué sintió cuando descubrió que el cantante estaba involucrado sentimentalmente con una de las figuras más mediáticas del país: “¿Te pusiste feliz o sabías que era una parada difícil porque ibas a poner mediáticamente al mundo Wanda?”, le consultaron.

Claudia Valenzuela acompañó a L-Gante en la firma de su disco de vinilo blanco Celda 4 (Foto: Movilpress).

Sin vueltas, Claudia admitió que la noticia la sorprendió por completo: “Y, era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ‘¿con mi hijo?’. Viste que decís es algo que nunca lo ibas a pensar”, confesó.

La madre del referente de la cumbia 420 explicó que jamás imaginó que una historia así pudiera suceder: “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y yo lo tomaba bien”, aseguró.

Con el paso del tiempo, Claudia tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Wanda y su percepción cambió por completo: “Después, al tiempo bastante largo la conocí y era una persona normal, una persona tratable, una persona de todos los días”, cerró.