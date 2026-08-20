Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el conflicto que atraviesa con su expareja, la China Suárez, y la exposición pública que tuvo la situación en los últimos días. En medio de versiones que aseguraban que el actor podría iniciar acciones legales, el chileno le respondió directamente a Juan Etchegoyen y aclaró cuál es su postura.

Durante la emisión de Nuevo Día, el programa que conduce Flavia Palmiero por Ciudad Magazine, Etchegoyen contó que se comunicó con Vicuña a través de WhatsApp para consultarle sobre los rumores que circulaban.

Según relató el periodista, le preguntó al actor si era cierto que tenía previsto iniciar acciones legales tanto contra Mauro Icardi como contra la China Suárez.

La respuesta de Vicuña fue contundente: “No, no es real”.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la China Suárez

En el mensaje que le envió a Etchegoyen, Vicuña explicó que su prioridad continúa siendo el bienestar de sus hijos y que apuesta al diálogo con la madre de ellos.

“Sigo apostando al diálogo con la madre de mis hijos en función del bienestar de ellos, que son lo único importante”, expresó el actor, según contó el periodista al aire de Nuevo Día.

De esta manera, Vicuña dejó en claro que, al menos por el momento, no tiene previsto llevar el conflicto a la Justicia.

Pero además hizo referencia a las personas que intervienen o realizan declaraciones alrededor de la situación familiar.

Fotos: Instagram Benjamín Vicuña y Mauro Icardi

La contundente frase de Vicuña que apuntó a terceras personas

En el mismo mensaje, Benjamín Vicuña sostuvo que busca mantenerse al margen de lo que generan otras personas en torno al conflicto.

“Me mantengo al margen de todo lo que generan terceras personas”, fue otra de las frases que Etchegoyen reprodujo durante el programa.

Aunque Vicuña no mencionó públicamente a Mauro Icardi en ese mensaje, la declaración se produjo en el contexto de las versiones que hablaban de un posible enfrentamiento judicial entre ambos.

Por eso, Etchegoyen interpretó que las palabras del actor estaban dirigidas también a quienes intervienen en la situación familiar desde afuera.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa @mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Benjamín Vicuña negó que vaya a iniciar acciones legales

A partir de la respuesta que recibió directamente del actor, Juan Etchegoyen remarcó que no es cierto que Benjamín Vicuña vaya a iniciar acciones legales contra Mauro Icardi y la China Suárez, al menos por ahora.

De todos modos, el periodista aclaró que la situación podría cambiar en el futuro y que la respuesta de Vicuña refleja su postura actual.

Mientras tanto, el actor eligió poner el foco en sus hijos y en la posibilidad de mantener un diálogo con la China Suárez, pese a la creciente exposición mediática del conflicto.

Qué dijo Vicuña sobre la situación familiar

La definición de Benjamín Vicuña se conoce en medio de una fuerte atención mediática sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, y las repercusiones que esto genera en su entorno familiar.

En ese contexto, el actor decidió no profundizar públicamente sobre el conflicto y optó por una postura más conciliadora: priorizar el vínculo con la madre de sus hijos y mantener al margen a quienes, según sus palabras, generan situaciones alrededor de ellos.

“Los hijos son lo único importante”, fue el eje central de su mensaje, de acuerdo con lo contado por Juan Etchegoyen al aire de Nuevo Día.