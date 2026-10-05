Zulema Galperín falleció a los 90 años. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores, que destacó la extensa trayectoria de la artista en la escena nacional.

Galperín participó en recordadas producciones televisivas como Chiquititas, “Viudas e hijos del rock and roll”, “Poliladron”, “Verdad consecuencia”, “Gasoleros”, “Primicias”, “Epitafios”, “Infómanas”, “Buenos chicos” y la miniserie “En París”.

En los últimos años, sumó trabajos en plataformas como “Nada”, Envidiosa, “El tiempo de las moscas” y “Gutiérrez is mai neim”, serie estrenada recientemente en Disney Plus con la participación de Darío Barassi.

La Asociación Argentina de Actores informó der la muerte de Zulema Galperín.

Una carrera marcada por la versatilidad en cine y teatro

En el cine, Galperín integró el elenco de películas como “Puan”, “Los justos”, “Eva Perón”, “Pacto de silencio”, “Blindado”, “Los adoptantes”, “La estrella roja”, “La extorsión” y el cortometraje “Las devotas”.

Su recorrido teatral incluyó obras como “Fango negro”, de José Gabriel Núñez, dirigida por César Sambataro e interpretada por el grupo Clan-Destino, una propuesta innovadora que se desarrollaba dentro de un colectivo en movimiento por Buenos Aires.

También formó parte de “Motivos para levantarse por la mañana”, de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino.

Personajes inolvidables y reconocimiento del público

Uno de los papeles más recordados de Galperín fue el de la “abuela cocainómana” en Préstico, el ciclo de sketches de Sebastián Presta emitido en el programa “Duro de domar”.