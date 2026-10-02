El rock argentino está de luto. Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. El músico fue autor de clásicos que atravesaron generaciones, como Presente, y una de las mentes detrás de La Biblia, una obra fundamental de la música nacional.

La noticia fue confirmada por su hija Vicky Soulé. Según informó Clarín, el artista falleció a las 6.43 de la mañana, pocos días después de haber comunicado que atravesaba problemas de salud y que se tomaría una pausa de sus presentaciones en vivo.

Guitarrista, violinista, cantante y compositor, Soulé construyó una extensa trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes de la primera generación del rock argentino.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE RICARDO SOULÉ ANTES DE SU MUERTE

Semanas antes de conocerse la triste noticia, el músico había utilizado sus redes sociales para comunicar que debía alejarse temporalmente de los escenarios debido a su estado de salud.

En aquel mensaje agradeció el acompañamiento que había recibido durante casi seis décadas de carrera y expresó su deseo de poder regresar a la actividad artística.

Murió Ricardo Soulé, el líder de Vox Dei y una leyenda del rock argentino, creador de Presente y La Biblia. Crédito: instagram

Profundamente creyente, Soulé también había manifestado su esperanza de que aquella interrupción fuera solamente temporal.

Sin embargo, este viernes se confirmó su fallecimiento. Su familia proyectaba despedirlo en Quilmes, localidad con la que mantuvo un fuerte vínculo durante toda su vida.

RICARDO SOULÉ Y EL LEGADO DE VOX DEI

Soulé fue miembro fundador y uno de los principales compositores de Vox Dei, banda que comenzó su recorrido a finales de la década del 60 y se transformó en una pieza fundamental de la historia del rock nacional.

Uno de sus grandes legados fue Presente (El momento en que estás). La canción nació cuando Soulé tenía apenas 17 años, mientras atravesaba una ruptura amorosa durante su etapa como estudiante secundario en Quilmes. Con el paso del tiempo, el tema trascendió ampliamente la historia que lo inspiró y se convirtió en un clásico.

Pero su nombre también quedó inevitablemente ligado a La Biblia, el ambicioso trabajo conceptual que Vox Dei publicó en 1971 y que marcó un antes y un después dentro del género en la Argentina.

“LA BIBLIA”, LA OBRA QUE MARCÓ LA CARRERA DE RICARDO SOULÉ

El proyecto se animó a llevar textos y temáticas religiosas al lenguaje del rock en una época en la que el género todavía estaba construyendo su identidad en el país.

La Biblia terminó convirtiéndose en una de las obras emblemáticas de Vox Dei y consolidó a Soulé como compositor. Su importancia sobrevivió al paso de las décadas y tuvo nuevas versiones y presentaciones a lo largo de los años.

Más allá de Vox Dei, el artista también desarrolló una extensa carrera solista, vivió diferentes períodos en Europa y continuó componiendo y presentándose durante décadas.

Su trayectoria fue reconocida oficialmente en 2024 por la Biblioteca del Congreso de la Nación, que le realizó un homenaje y destacó su aporte como músico, poeta, cantante y compositor.

Con la muerte de Ricardo Soulé, el rock argentino despide a uno de los artistas que participaron de sus años fundacionales y deja detrás canciones y obras que se transformaron en parte de la historia de la música nacional.