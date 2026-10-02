Wanda Nara protagonizó un mano a mano íntimo con Julieta Poggio en las cocinas de MasterChef Celebrity y lanzó una picante declaración que rápidamente generó interrogantes sobre su pasado amoroso.
En medio de una charla sobre las relaciones abiertas, la conductora hizo un comentario que dejó abierta la duda sobre si el palito estuvo dirigido a Maxi López, Mauro Icardi o a ambos.
“Estoy de novia hace dos años. Relación abierta”, le contó Julieta Poggio a Wanda, en referencia a su noviazgo con Fabrizio Maida.
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Intrigada por esa modalidad de pareja, Wanda le preguntó: “Pero cuando se casan, ¿se corta?”.
Entonces, Julieta explicó: “Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta. Ellos tienen casamiento abierto”.
Qué picante frase dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi y Maxi López en MasterChef
Fue en ese momento cuando Wanda Nara sorprendió con una frase sobre sus propios matrimonios: “Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años”.
La declaración de la conductora de MasterChef Celebrity generó especial atención por su historia sentimental y sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi, aunque Wanda no aclaró a cuál de sus exparejas hacía referencia.
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En ese marco, Poggio agregó: “Era solo de una parte. Igual yo no sueño con casarme. Me gustaría casarme de mentira, ponerme un vestido, ir a la playa, hacer una fiesta. No siento que un papel defina nada”.
“¿Pero seguirías con esto del open?”, le repreguntó Wanda.
Y Julieta cerró, contundente: “Por ahora sí, me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí”.