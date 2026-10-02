Más de medio siglo después de que Stephen King presentara al mundo a una adolescente con poderes telequinéticos, Carrie vuelve a la pantalla. Esta vez no será con una nueva película, sino con una serie de Prime Video.

La producción tendrá 8 episodios, que estarán disponibles desde el 7 de octubre en el streaming.

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Mike Flanagan, uno de los realizadores más reconocidos del terror contemporáneo, se desempeña como guionista, productor ejecutivo y showrunner, además de dirigir cuatro capítulos

De qué trata Carrie

Carrie White es una adolescente que pasó gran parte de su vida aislada en su casa bajo el control de Margaret, una madre dominante y profundamente religiosa. La muerte inesperada de su padre obliga a la joven a ingresar a una escuela pública y enfrentarse a un mundo completamente desconocido.

La muerte inesperada de su padre obliga a Carrie a ingresar a una escuela pública.

Allí se convierte rápidamente en blanco del acoso de sus compañeros. Pero esta versión incorpora un elemento inexistente cuando King publicó la novela en 1974: las redes sociales. Un episodio de bullying se vuelve viral y expone a Carrie ante toda la comunidad mientras ella descubre que posee misteriosos poderes telequinéticos.

El tráiler oficial de la serie Carrie,.

La serie mantiene así los elementos centrales de la historia original, pero utiliza los capítulos para ampliar los personajes y explorar cómo funcionaría el aislamiento y la humillación de Carrie en la actualidad.

El clásico de Stephen King con varias adaptaciones

Carrie ocupa un lugar particular en la obra de King: fue su primera novela publicada, en 1974, y el libro que inició una carrera de uno de los escritores de terror más exitosos.

Hollywood tardó apenas dos años en adaptarlo. Brian De Palma dirigió en 1976 la recordada película protagonizada por Sissy Spacek y Piper Laurie. Con un presupuesto inferior a US$2 millones, recaudó más de US$30 millones y obtuvo dos nominaciones al Oscar, incluidas las de sus dos protagonistas.

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La historia volvió a la pantalla en diferentes ocasiones. En 2002 se produjo una película para televisión protagonizada por Angela Bettis y en 2013 llegó otra versión cinematográfica, dirigida por Kimberly Peirce, con Chloë Grace Moretz como Carrie y Julianne Moore como Margaret.

La vuelta de Mike Flanagan

Flanagan ya adaptó El juego de Gerald, Doctor Sueño y La vida de Chuck, además de haber creado series de terror como La maldición de Hill House, Misa de medianoche y La caída de la Casa Usher.

Su relación con King continuará después de Carrie. Flanagan también trabaja en otros proyectos vinculados con la obra del escritor, entre ellos una adaptación de La Torre Oscura.

Carrie tendrá 8 episodios, que estarán disponibles desde el 7 de octubre en Amazon Prime Video.

Para esta serie, el propio Stephen King figura además como productor ejecutivo. Prime Video define la propuesta como una “reinvención” de la novela, con especial atención a la presión social que rodea actualmente a los adolescentes.

Cómo es el reparto de Carrie