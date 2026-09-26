Una amistad de años, dos matrimonios desgastados, una aplicación para tener aventuras extramatrimoniales y un inesperado triángulo amoroso son los ingredientes de DTF St. Louis, una de las miniseries más particulares de HBO Max.

Protagonizada por Jason Bateman (Ozark, Arrested Development y The Outsider, entre otras), David Harbour (Stranger Things, Black Widow) y Linda Cardellini (ER, Mad Men, Bloodline), la producción tiene 7 episodios de entre 47 y 58 minutos y está recomendada para mayores de 18 años.

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Fue creada, escrita y dirigida íntegramente por Steven Conrad, guionista de The Pursuit of Happyness y creador de Patriot. Como su nombre lo indica, la serie de desarrolla en St. Louis y DTF es el nombre de la aplicación de citas que es parte fundamental de la trama.

De qué trata DTF St. Louis

Clark Forrest y Floyd Smernitch son amigos -se hicieron cercanos en el trabajo- y atraviesan la crisis de la mediana edad. Sus matrimonios parecen estancados y ambos comienzan a preguntarse qué ocurrió con la vida que alguna vez imaginaron.

DTF St. Louis tiene 7 episodios y está recomendada en HBO Max para mayores de 18 años.

Clark es meteorólogo de televisión, mientras que Floyd trabaja como intérprete de lengua de señas. Sus conversaciones sobre sexo, frustraciones y relaciones terminan llevándolos hacia una aplicación de citas diseñada para personas casadas que buscan aventuras.

El problema comienza cuando Carol, la esposa de Floyd, queda involucrada en la historia. Lo que parecía una búsqueda por escapar de la rutina se transforma en un extraño triángulo afectivo que altera la relación entre los tres.

El tráiler oficial de la serie DTF St. Louis.

Desde el comienzo, además, el espectador sabe que uno de ellos terminará muerto en una piscina pública -que tiene el nombre de un actor consagrado, Kevin Kline-. La serie combina entonces la comedia negra sobre la insatisfacción de sus protagonistas con una investigación criminal.

La narración no sigue siempre un orden cronológico. Distintos momentos son revisitados desde nuevas perspectivas mientras los investigadores Donoghue Homer y Jodie Plumb intentan reconstruir qué ocurrió.

Una serie sobre la crisis de la mediana edad

Aunque existe un crimen en el centro del relato, DTF St. Louis utiliza el misterio para explorar las relaciones de sus personajes y, especialmente, las inseguridades masculinas, el deseo y la dificultad para aceptar el paso del tiempo.

El título juega con la sigla inglesa “DTF”, una expresión utilizada para indicar disponibilidad para mantener relaciones sexuales sin compromiso. En la ficción también es el nombre de la aplicación que desencadena parte del conflicto.

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La producción terminó convirtiéndose en una de las miniseries más reconocidas del año, y acaba de obtener siete premios Emmy -había llegado con 13 nominaciones-, incluido el de mejor miniserie o serie antológica. Linda Cardellini y David Harbour también fueron premiados por sus actuaciones en roles de reparto.

Un inesperado triángulo amoroso en esta serie impactante.

Concebida como una historia limitada, sus siete capítulos forman un relato cerrado. Conrad, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de recuperar el concepto en el futuro mediante un formato de antología.

Cómo es el reparto de DTF St. Louis