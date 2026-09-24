La tercera temporada de Increíble con Dan Aykroyd continúa este jueves 24 de septiembre a las 20 en Argentina por History, con un nuevo episodio dedicado a algunos de los accidentes más insólitos de la historia. La serie, conducida por el reconocido actor de Ghostbusters y The Blues Brothers, reconstruye hechos reales que parecen desafiar toda lógica.

El capítulo se titula “Accidentes insólitos” y presenta historias protagonizadas por personas que lograron sobrevivir a situaciones que parecían tener un desenlace inevitable. A través de material de archivo, recreaciones, gráficos y el análisis de especialistas, la producción busca explicar cómo ocurrieron estos episodios extraordinarios.

Entre los casos que recorrerá el programa aparece el de Forthman Murff, un leñador retirado que sufrió un brutal accidente mientras cortaba un árbol y quedó al borde de ser decapitado. También se mostrarán otras situaciones tan improbables como personas atrapadas en accidentes provocados por animales o por vehículos que se pusieron en movimiento de manera accidental.

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LOS ACCIDENTES MÁS INSÓLITOS QUE RECORRERÁ INCREÍBLE, CON DAN AYKROYD

Otro de los casos más llamativos tiene como protagonista a un hombre que quedó conectado a una manguera industrial de aire comprimido. El aire ingresó en sus tejidos y provocó que su cuerpo comenzara a inflarse. Después de pasar tres días en terapia intensiva, logró recuperarse y volver prácticamente a su tamaño normal.

La nueva temporada también recorrerá historias ocurridas en América Latina y tendrá un capítulo especialmente atractivo para el público argentino: el Robo del Siglo al Banco Río, ocurrido en Buenos Aires en 2006. La serie reconstruirá cómo los delincuentes tomaron rehenes, negociaron con la policía y finalmente escaparon por las alcantarillas con botes inflables, llevándose millones de dólares y objetos de valor.

Después de “Accidentes insólitos”, la tercera temporada continuará el 1 de octubre con “Misiones impactantes”, seguido por “Hazañas asombrosas”, “El hombre vs. la naturaleza”, “Ideas descabelladas” y “Esquivando la muerte”. Con Dan Aykroyd como conductor, la serie vuelve a explorar historias reales que parecen salidas de una película y que demuestran que, muchas veces, la realidad puede ser más increíble que la ficción.

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