Daniela Celis vivió un inesperado momento mientras manejaba su camioneta: se le pinchó una de las ruedas del vehículo y, ante la desesperación por no saber cómo cambiarla, terminó quebrándose y llorando en sus historias de Instagram. Al ver esto, Yanina Latorre la cuestionó.

Durante su programa en El Observador, Yanina se refirió al video de Daniela y comenzó con una pregunta: “¿Por qué se filma?”.

Cuando Celis planteó que debería existir un curso “de cómo cambiar las ruedas”, Latorre lanzó una de sus habituales críticas sin filtro. “No, querida. Tiene que existir un curso de cómo ser menos pelotuda”, disparó Yanina.

Daniela Celis hizo una reflexión luego de la pinchadura. Captura: Instagram danielacelis01

Yanina Latorre criticó a Daniela Celis por grabarse llorando

Luego, Yanina continuó con su cuestionamiento: “No, es gracioso pero es muy boluda. Primero, grabarte. No le pasó nada en la vida”.

La panelista también le explicó qué habría hecho ella ante una situación similar y le dio un consejo concreto: pedir asistencia mecánica o recurrir al seguro del vehículo.

“Si se te pincha una rueda, primero te bajás en una estación de servicio cercana, a un vecino. Después otra cosa, Daniela. Si tenés auto, tenés seguro. Todos los seguros tienen auxilio mecánico. Llamás, te mandan un remolque, a lo sumo, lo pagás y te lo llevás”, señaló.

Pero Yanina no se quedó ahí y cuestionó que Daniela hubiera decidido compartir el episodio en redes sociales. “Yo si me pasa eso, lo último que pienso es hacer una historia de Instagram. Resuelvo. Para mí es una perfo. O sea, no le creo nada”, sostuvo.

Qué dijo Daniela Celis cuando se le pinchó la rueda

Video: Instagram danielacelis01

La ex Gran Hermano mostró en sus redes sociales cómo había quedado el neumático después del desperfecto. En las imágenes se podía ver que la cubierta estaba completamente rota y que parte de la goma había quedado destrozada.

“No la sé cambiar y no puedo dejarla acá”, expresó Daniela, visiblemente angustiada. “¿Qué hago?”, se la escuchaba decir mientras intentaba encontrar una solución para poder continuar con su recorrido. Finalmente, recibió la ayuda de vecinos de la zona.

“Me di cuenta de que tendría que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de las camionetas, de los autos, para las chicas, para las girls, porque yo intenté cambiarla y se me salió la uña”, contó.