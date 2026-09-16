Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano y actual integrante del elenco de la obra “Sex”, protagonizó un insólito momento en “Patria y Familia”, el programa de streaming de Luzu TV, y no tardó en volver a ser viral a raíz de su llanto.

Todo comenzó cuando la mamá de las gemelas Laia y Aimé se sinceró sobre su presente personal y la falta de intimidad que está atravesando hace ya un tiempo.

Al momento de abrir su corazón frente al resto de sus compañeros de equipo, Daniela no pudo evitar las lágrimas y terminó siendo consolada por sus amigas.

Daniela Celis, en topless (Foto: Instagram @danielacelis01) Por: Instagram

DANIELA CELIS ROMPIÓ EN LLANTO EN “PATRIA Y FAMILIA”

“No me quiero casar, no me quiero enamorar, no quiero que quieran a mis hijas, no sé qué se piensan... Me ven a mí y huyen, se espantan”, empezó diciendo Daniela Celis que no tardó en romper en llanto en vivo.

“Me pone mal, ¿entendés? Me lleva a cuestionarme un montón de cosas. Si soy linda o no, si soy muy pesada. ¿Qué hago?“, le preguntó a sus amigos y luego se sinceró: ¡No puede ser, antes co... más que ahora!”.

Daniela Celis rompió en llanto porque ya no tiene tanto sexo como antes (Video: Patria y Familia)

En ese sentido, explicó: “Después vos te cuestionás todo, ¿entendés? Tu autoestima, tu forma de ser, está bien o está mal, qué es lo que quieren”. Ante su descargo, tanto Juli Castro como Cami Mayan se acercaron a abrazarla.

Anita Espósito, por su parte, intervino para proponerle una reflexión sobre la mirada de los demás: “El problema es ese, amiga. ¿Qué importa lo que ellos quieran?”. “Necesito algo de ellos...”, respondió Daniela finalmente.