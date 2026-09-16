Coty Romero volvió a llamar la atención de sus seguidores con una jugada producción de fotos. La exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes una serie de imágenes en blanco y negro en las que posó en topless, con un pantalón deportivo oversize de tiro bajo y diferentes accesorios que completaron el look.

La correntina apostó por una estética descontracturada, con una cola alta, anteojos de marco rectangular, pulseras y una cadena plateada. Las fotografías rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, que llenaron la publicación de elogios como “Hot”, “Hermosa”, “Son un show” y “Dios, qué bella”.

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

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COTY ROMERO Y SU CAMBIO DE LOOK TRAS LA CIRUGÍA

La nueva producción llegó pocas semanas después de que Coty contara que se había sometido a una cirugía de aumento de busto a comienzos de agosto. Anteriormente, la influencer ya había compartido otra sesión de fotos en la que mostró el resultado de la intervención, aunque en aquella oportunidad había elegido un conjunto de ropa interior.

En esa producción anterior, Coty había posado con un top nude y una bombacha blanca de tiro alto, mientras que ahora eligió una propuesta diferente, marcada por el blanco y negro y una estética más urbana. De esta manera, la joven volvió a convertir su cambio de imagen en uno de los protagonistas de sus contenidos en redes.

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

La influencer también había hablado recientemente sobre cómo su familia se enteró de la cirugía. Según contó durante una charla con Emma Vich en el stream de Telefe, sus abuelos se preocuparon al escuchar que Nazareno Pompei había mencionado su operación dentro de Gran Hermano, ya que ellos no utilizan redes sociales y desconocían que se había sometido al procedimiento.

Ahora, con esta nueva producción, Coty volvió a quedar en el centro de la escena virtual y cosechó una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, que destacaron tanto las fotografías como el resultado de su reciente cambio de imagen.

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