Este sábado 19 de septiembre a la medianoche, Telefe estrena la sexta temporada de Tierras, el programa conducido por Germán Martitegui que invita a descubrir la Argentina a través de sus sabores, sus productores y las historias detrás de los alimentos que forman parte de la identidad gastronómica del país.

A lo largo de 10 nuevos episodios, Martitegui recorrerá distintos puntos de la Argentina para conocer a productores, agricultores, emprendedores y empresas que transforman los recursos de cada región en alimentos que llegan a las mesas de todo el país.

La nueva temporada de Tierras visitará Tucumán, Tandil, Santa Fe, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Salta y Misiones, con historias que ponen el foco en el origen de los alimentos y en las personas que trabajan detrás de cada producto.

"Tierras" sexta temporada con Germán Martitegui.

Germán Martitegui vuelve a descubrir los sabores de la Argentina

Cada recorrido de Tierras comienza mucho antes de que un ingrediente llegue al plato. El programa busca mostrar todo el proceso: cómo se produce cada alimento, quiénes están detrás de su elaboración, qué conocimientos se transmiten de generación en generación y cómo las nuevas tecnologías transforman las distintas actividades productivas.

Además, el ciclo aborda los desafíos que enfrentan actualmente los productores de cada región y pone en valor el trabajo, la innovación y las tradiciones que forman parte de la cultura argentina.

Con la mirada curiosa de Germán Martitegui como hilo conductor, la gastronomía se convierte en una puerta de entrada para conocer también el territorio, la cultura, la historia y las distintas formas de producción que conviven a lo largo del país.

Tras haber sido reconocido con el Premio Martín Fierro como Mejor Programa Cultural/Educativo, Tierras regresa a la pantalla de Telefe con una nueva temporada.

Producido por Centralia Media & Content, Tierras propone nuevamente un viaje por la naturaleza, la historia, el trabajo y los sabores que construyen la identidad de los argentinos.