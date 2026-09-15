Gustavo Sofovich habló públicamente luego del choque que protagonizó durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en Palermo y salió al cruce de la versión que indicaba que permanecía “atrincherado” dentro de su auto blindado.

En diálogo con Eduardo Feinmann, cuyo testimonio fue puesto al aire durante la mañana en Arriba Argentinos, el productor contó su versión de lo ocurrido y explicó por qué todavía se encontraba dentro del vehículo.

“Como no tenía yogurt en mi casa, me fui a la estación de servicio a comprar. Estaba volviendo por Salguero y una moto me trata de pasar por el lado derecho”, relató Sofovich sobre los minutos previos al choque.

Además, el productor aseguró que fue él mismo quien pidió asistencia después del accidente. “Yo llamé al 911 para que venga el SAME y la Policía desde mi teléfono”, explicó.

Gustavo Sofovich chocó en Palermo

Gustavo Sofovich negó estar “atrincherado” tras el choque

Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente por qué no quería bajarse del auto.

“No es que no te querés bajar del auto”, le planteó Feinmann.

“Estoy sentado en el auto porque hace un frío de cagarse”, respondió Sofovich, visiblemente molesto por la versión que había circulado durante la mañana.

Y agregó: “No quiero que impongan una pelotudez que no es. Es un accidente en la vía pública y tiene un proceso”.

El productor también cuestionó la cantidad de medios que se encontraban en el lugar y adelantó que iba a salir a hablar para dar su versión de los hechos.

“Hay 40 medios. Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es”, sostuvo.

Qué dijo Gustavo Sofovich sobre el operativo tras el accidente (eltrece)

Qué dijo Gustavo Sofovich sobre el operativo tras el accidente

Sofovich también se refirió a la asistencia que recibió una de las personas que viajaban en la motocicleta.

“Vino el SAME, a una persona la derivaron al hospital. Era un chico y una chica”, contó Sofovich.

Según explicó, ahora debe completar los procedimientos correspondientes para determinar lo ocurrido. “Tiene que venir el Gobierno de la Ciudad a hacernos los test”, señaló.

Además, aseguró que llevaba más de una hora y media esperando para realizarse el control de alcoholemia.

“Yo me voy al gimnasio. Hace más de una hora y media esperando para hacerme la prueba de alcoholemia”, afirmó.

De esta manera, Sofovich buscó aclarar por qué permanecía dentro de su vehículo y negó que se hubiera negado a salir o a colaborar con el procedimiento posterior al choque.