Gustavo Sofovich protagonizó un choque durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en el barrio porteño de Palermo y, según informaron en Arriba Argentinos, permanece desde hace más de dos horas dentro de su auto blindado, en medio de un importante operativo policial.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.55 de la madrugada, cuando, de acuerdo con el parte policial difundido, un automóvil conducido por Sofovich habría impactado contra una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Gustavo Sofovich chocó en Palermo

Desde el lugar, el periodista José Fulugonio, notero de Arriba Argentinos, brindó detalles del operativo y contó que el médico Guillermo Capuya se acercó para intentar asistir al productor. “Él confirmó que era Gustavo”, relató el cronista durante la transmisión.

En la motocicleta viajaban un hombre y una mujer. La joven sufrió una lesión en uno de sus brazos y fue trasladada al Hospital Rivadavia para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la moto permanecía en el lugar a la espera de que se le realizara el narcotest.

El parte policial informó que el auto impactó contra la moto.

Un fuerte operativo en Palermo

Tras el accidente se desplegó un importante operativo policial en la zona. El tránsito se encuentra interrumpido, mientras los efectivos trabajan en el lugar y se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

Según la información difundida en el noticiero, Sofovich lleva más de dos horas dentro de su vehículo blindado, sin abandonar el automóvil.

Gustavo Sofovich es productor teatral y empresario del espectáculo. Es hijo del reconocido productor y director Gerardo Sofovich, una de las figuras más importantes de la televisión y el teatro argentino.