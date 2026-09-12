Faltando pocos días de la llegada oficial de la primavera, Córdoba volvió a mostrar una postal completamente invernal. Una masa de aire frío avanzó desde el sudoeste y cubrió de nieve las Altas Cumbres y los sectores más elevados de las sierras, con temperaturas bajo cero y complicaciones en las rutas.

El fenómeno se registró durante la madrugada del sábado y sorprendió por producirse en septiembre, a apenas una semana del inicio de la primavera. La acumulación de nieve y hielo sobre la calzada obligó a disponer el corte total de la ruta provincial E-34, debido al riesgo que representa la presencia de hielo en este trazado de montaña.

Nieve en as Altas Cumbres (Foto: Prensa Policía de Córdoba)

Nieve y temperaturas bajo cero en las Altas Cumbres

Uno de los registros más destacados se produjo en Pampa de Achala, donde la estación meteorológica de la Escuela de Montaña Ceferino Namuncurá marcó -3,8°C, la temperatura más baja registrada en la provincia durante la jornada.

También se registraron nevadas en sectores elevados del Cerro Champaquí y Los Gigantes, donde la caída de nieve durante la madrugada dejó completamente blancos los paisajes, paradores y refugios.

El frío intenso también alcanzó diferentes puntos de las sierras cordobesas. En localidades y sectores turísticos como La Cumbre, Tío Mayu, San Javier y Yacanto, los vecinos y visitantes pudieron observar la caída de nieve durante las primeras horas del día.

En el sector del parador del Río Yuspe, las precipitaciones níveas también generaron expectativa por la posibilidad de que la nieve alcanzara sectores ubicados a menor altura.

Cómo sigue el tiempo en Córdoba

La ciudad de Córdoba también sintió el ingreso del aire frío. Durante la jornada se registraron lloviznas intermitentes y una temperatura mínima de 5,4°C en la zona sur de la capital.

Según los datos meteorológicos, el aire frío continuará dominando durante el fin de semana, con temperaturas máximas que rondarán los 11°C.

Sin embargo, el escenario cambiará rápidamente durante los próximos días. A partir del lunes comenzará a ingresar aire más templado y se espera un marcado ascenso de las temperaturas, que podrían alcanzar 22°C hacia mediados de la próxima semana.

Así, la provincia pasará en pocos días de una postal de nieve y temperaturas bajo cero a condiciones mucho más cercanas a la primavera.