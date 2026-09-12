La relación entre La Joaqui y Tiago PZK parece haber dejado atrás la etapa de los rumores. En las últimas horas, Fede Flowers compartió una imagen en la que se ve a la cantante junto al artista y a integrantes de la familia de El Noba.

Pero eso no fue todo: en otra captura aparece un mensaje de Vanesa Aranda, la mamá del artista fallecido, con una particular frase que encendió todavía más las versiones: “Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno”.

Junto a las imágenes, Fede Flowers fue contundente: “Listo. Novios no, lo que sigue: la Joaqui y Thiago PZK juntos con la mamá de El Noba”. La publicación rápidamente tomó repercusión y aporta una nueva señal de que el vínculo entre los dos artistas habría avanzado considerablemente.

La Joaqui y Tiago PZK con la madre de El Noba (Foto: captura de X/@fredeflowersok).

Por el momento, La Joaqui y Tiago PZK no hicieron una presentación oficial como pareja, pero las declaraciones de Luck Ra, el descargo de la cantante y esta nueva imagen junto a la familia del artista parecen dejar cada vez menos margen para las dudas.

LA JOAQUI Y TIAGO PZK: CÓMO EMPEZÓ EL ROMANCE

Las versiones sobre una relación entre La Joaqui y Tiago PZK comenzaron a circular con fuerza después de la separación de la cantante y Luck Ra. Si bien en un primer momento ninguno de los dos había blanqueado públicamente un noviazgo, distintas pistas fueron alimentando las sospechas, como la foto que mostró Pochi en Puro Show de un paseo con las hijas de ella.

La Joaqui en el Ecoparque con sus hijas y Thiago PZK (Foto: captura de eltrece).

El propio Luck Ra terminó haciendo referencia al vínculo durante su descargo por la separación. El cantante aseguró que La Joaqui “está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, una frase que rápidamente fue relacionada con Tiago PZK.

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

LA RESPUESTA DE LA JOAQUI TRAS LAS DECLARACIONES DE LUCK RA

La Joaqui no se quedó callada después de las declaraciones de su expareja y realizó un fuerte descargo en redes sociales.

La cantante dejó en claro que su relación con Tiago no había surgido de manera repentina y remarcó que ambos se conocen desde chicos. También cuestionó que Luck Ra definiera al artista como un “ex gran amigo”, dejando entrever que la historia entre ella y Tiago tenía una profundidad que iba más allá de esa descripción.

Foto: Instagram de La Joaqui

Además, La Joaqui defendió su decisión de volver a enamorarse después de la ruptura y aseguró que se permitió conocer nuevamente una parte de sí misma a través de un vínculo basado en “cuidado, respeto y ternura”.

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