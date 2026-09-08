La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena en medio de las repercusiones por su separación de Luck Ra. Mientras siguen apareciendo versiones sobre el final de la pareja y su supuesto acercamiento a Tiago PZK, la cantante publicó un llamativo video que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

La artista compartió en TikTok un adelanto para promocionar su nueva canción, en el que aparece vestida con un mameluco negro y parte del rostro cubierto.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que se mostró a upa de un hombre vestido prácticamente de la misma manera y cuya identidad quedó oculta porque permaneció de espaldas a cámara.

LA VERDAD SOBRE EL MISTERIOSO HOMBRE QUE APARECIÓ CON LA JOAQUI

En medio del escándalo con Luck Ra, muchos usuarios interpretaron inmediatamente que el acompañante podía ser Tiago PZK. La teoría tomó todavía más fuerza por los rumores que vinculan sentimentalmente a ambos artistas y por las recientes declaraciones del cantante cordobés.

Sin embargo, los seguidores de La Joaqui se encargaron de aclarar el misterio: el joven que aparece junto a ella sería Rodri RBZ, su hermano, quien también se dedica a la música urbana y acaba de colaborar con la cantante en su nuevo proyecto.

Crédito: Tiktok

De esta manera, el video que algunos habían interpretado como una posible provocación hacia Luck Ra tendría en realidad una explicación profesional y familiar. De todos modos, la publicación consiguió su objetivo: generar misterio alrededor del nuevo lanzamiento de La Joaqui justo cuando su vida sentimental se encuentra bajo la lupa.