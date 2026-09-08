Juan Etchegoyen contó en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) que Alejandro Stoessel se cruzó con Horacio Homs, el papá de Camila Homs, en Cariló hace aproximadamente unas semanas, antes de que estallara el escándalo de la auditoría de Tini a su padre.

El periodista relató que el encuentro se produjo en pleno centro de la localidad balnearia, donde ambos tienen casas cercanas. “¿Saben con quién se cruzó Alejandro Stoessel horas previas a todo este lío de la auditoria de Tini? Con el papá de Camila Homs", contó el periodista.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

Entonces, el panelista detalló dónde fue la coincidencia: “Esto fue hace dos semanas aproximadamente en Cariló, no se miraron, no se hablaron, el padre de Camila lo vio a Alejandro y se generó un momento incómodo”.

Camila Homs con su papá y su hija (Foto: Instagram).

UN CRUCE SILENCIO EN MEDIO DE LA TENSIÓN

Etchegoyen explicó que, aunque ambos protagonistas estuvieron frente a frente, no hubo diálogo ni saludo. “Me dicen que Alejandro estaba en su vehículo y que se fue rápido del lugar y me cuentan que Horacio sí lo vio a Stoessel”.

“Obviamente no entablaron conversación alguna, sus casas están cerca una de la otra en Cariló”, sumó el periodista sobre los padres de la actual y expareja de Rodrigo de Paul, y agregó: “El papá de Camila Homs ha hecho declaraciones picantes contra Tini pero sobre todo contra Rodrigo”.

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