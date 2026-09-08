Valentín Yankelevich fue una de las figuras que dijo presente en la tradicional cena anual de FUNDALEU, una de las galas solidarias más importantes del año. El joven de 23 años asistió especialmente para acompañar a Rossella della Giovampaola, ya que su abuelo, Gustavo Yankelevich, se encuentra de viaje.

Durante la velada, Valentín compartió mesa con Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse. Los cuatro disfrutaron de la cena y de una noche marcada por la solidaridad, en un encuentro que reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la cultura y los negocios.

Foto: prensa Por: Adrian Diaz Bernini

Quién es Valentín Yankelevich, el nieto de Gustavo Yankelevich que eligió el automovilismo

A pesar de pertenecer a una de las familias más vinculadas a la televisión y al espectáculo argentino, Valentín Yankelevich decidió construir un camino propio y alejado de la industria artística que marcó a varias generaciones de su familia.

El joven encontró su pasión en el automovilismo y, con apenas 23 años, atraviesa un momento clave de su carrera deportiva. Durante este año dio un importante salto al incorporarse al TC2000 como piloto oficial de Toyota Gazoo Racing, una de las estructuras más importantes de la categoría.

Su llegada al campeonato tuvo además un comienzo auspicioso: en su debut logró subir al podio, un resultado que rápidamente puso el foco sobre una de las nuevas caras del automovilismo nacional.

Foto: prensa Por: Adrian Diaz Bernini

De las pistas a una noche junto a Susana Giménez

Habitualmente vinculado al mundo de las carreras, Valentín hizo una pausa en su actividad deportiva para asistir a la gala de FUNDALEU. En esta oportunidad, su presencia tuvo además un motivo familiar: acompañar a Rossella della Giovampaola ante la ausencia de Gustavo Yankelevich.

La noche permitió así ver al joven compartiendo un encuentro íntimo con figuras muy cercanas a su familia. Junto a Rossella, Susana y Mercedes, disfrutó de la tradicional cena solidaria y de una velada que tuvo como eje la colaboración con la fundación.

Con su carrera deportiva en pleno crecimiento, Valentín Yankelevich continúa consolidando su propio perfil. Mientras avanza en el automovilismo y suma experiencia dentro del TC2000, también mantiene el vínculo con una familia que tiene una historia enorme dentro del espectáculo argentino, aunque su elección profesional transcurra por un camino completamente diferente.