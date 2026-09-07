Las versiones sobre una supuesta reconciliación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, tras el escándalo por la auditoría de su patrimonio, quedaron desmentidas por Yanina Latorre. En SQP, la conductora aseguró que el conflicto económico entre ambos sigue sin resolverse y que el acuerdo está lejos de concretarse.

En los últimos días, trascendió que padre e hija estarían cerca de cerrar un acuerdo preliminar para poner fin a la disputa. Sin embargo, Latorre fue tajante: “Hoy se empezó a decir, para bajar la espuma, que las posiciones entre Tini y su padre estarían más cerca, y que la próxima semana se firmaría un acuerdo preliminar. Averigüé y me dijeron que eso no es así”.

Según la periodista, la versión del arreglo sería parte de una maniobra para descomprimir la tensión mediática. “El estudio de abogados de Tini cree que esto lo hace correr el abogado que puso Alejandro para calmar las aguas, que él no quede tan expuesto y que se deje de hablar del tema”, explicó Latorre.

Tini Stoessel. Foto: Instagram (@tinistoessel)

Qué es lo que pide Alejandro Stoessel

Latorre remarcó que, lejos de acercarse, las partes mantienen posiciones muy distantes. “Por ahora, están lejos de arreglar”, afirmó, y detalló que la negociación gira en torno a porcentajes y propiedades, pero que Tini no termina de aceptar la contrapropuesta de su padre.

Alejandro Stoessel. (Foto: Movilpress).

La panelista también reveló el costado más doloroso del conflicto para la cantante: “Hay una negociación que es muy triste, que es lo único que la pone muy mal a Tini, sobre cuánto quiere uno de porcentaje y cuánto ofrece ella”.

Además, Latorre señaló que Alejandro Stoessel no solo habría presentado una contrapropuesta, sino que también pediría condiciones a futuro, lo que complica aún más el panorama.