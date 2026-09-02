En medio de la tensión familiar que atraviesa Tini Stoessel y su entorno, Francisco, su hermano, habría asumido el rol de mediador entre la cantante y su padre, Alejandro. La situación se volvió más compleja tras los recientes pedidos de auditoría patrimonial y la distancia de la madre, que permanece alejada y sin contacto con la familia.

En el programa El Diario de Mariana, Guido Záffora reveló: “Quien está intercediendo en estos momentos para que todo sea mejor y tengan vínculo es Francisco, su hermano”. Si bien la relación entre la cantante y su hermano no atraviesa el mejor momento, “lo escucha, es el que está intercediendo entre él y el padre”, remarcó.

Tini y Fran Stoessel (Foto: Instagram @franstoessell)

Por su parte, Martín Candalaft agregó: “A mí lo que me explicaron con respecto a lo de la auditoría es que en realidad los apoderados de Tini actuales le pidieron al padre que envíe una especie de resumen, análisis, revisión patrimonial que lo hizo el propio Alejandro Stoessel”. El informe incluyó datos sobre sociedades, patrimonio y cuentas, y se evalúa la posibilidad de modificar la estructura societaria familiar.

LA MADRE DE TINI STOESSEL, ALEJADA Y SIN CONTACTO CON LA FAMILIA

Mientras tanto, la madre de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, permanece completamente alejada del conflicto. “La madre está alejada. Todavía no vuelve de Miami, no quiere enfrentar a la prensa”, explicaron en el vivo de América.

Además, aclararon que no interviene en las discusiones familiares y que “está bloqueada también”. La distancia de la madre y la intervención de Francisco marcan el presente de la familia Stoessel, que atraviesa un momento de crisis y reestructuración interna.

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