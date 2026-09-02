En medio de la polémica por la situación de Tini Stoessel y su familia, Nicole Neumann compartió en diálogo con Puro Show cómo vivió su propia experiencia de trabajar desde muy joven y cómo aplica ese aprendizaje en la crianza de sus hijas, que también comenzaron a trabajar siendo menores de edad.

“Cuando era menor no podía, por una cuestión lógica y legal, manejar mi plata. Y a los 18 o 19 años, con una persona que me ayudó en ese momento, dije, ‘bueno, listo, a partir de ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, a recibir yo y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto, si es que vino de otro lado o vino de afuera, pero bueno, hasta acá empiezo a manejarlo yo’”, recordó.

Nicole Neumann habló en Puro Show del manejo del dinero de sus hijas en medio de la polémica de Tini Stoessel (Foto: captura de eltrece).

Consultada sobre cómo maneja el trabajo y los ingresos de sus hijas, la modelo detalló: “Ellas saben perfectamente lo que cobran, porque yo se los muestro, las charlas, y ellas me dicen qué quieren hacer... bueno, esta platita, ‘¿la querés cambiar a dólares y guardar? ¿Querés que directamente te la transfiera?’“.

Nicole Neumann con sus hijas en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Neumann remarcó que busca que sus hijas aprendan a administrar su dinero, pero también que disfruten de lo que ganan: “Para mí también ellas lo hacen como un juego, me gusta que ellas, si bien aprendan, que aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les diviertan”.

NICOLE NEUMANN SOBRE SUS INICIOS Y EL MANEJO DE SUS INGRESOS: “CONFIABA EN LO QUE ME DECÍAN”

En el ida y vuelta con el progrma de eltrece, Nicole Neumann reconoció que, en su adolescencia, no tenía control ni conocimiento real sobre lo que sucedía con sus ingresos: “Yo confiaba en lo que me decían que se estaba haciendo con esa plata, no tenés muchas formas de saber la realidad, no tenés ningún tipo de control y de noción, claramente que no”.

Ya en la adultez, la modelo tomó las riendas de su economía: “Me ordené un montón con contadores, con las inscripciones correspondientes, como con todo y bueno, a partir de ahí empecé a tener el control yo”.

Nicole Neumann en sus inicios como modelo (Foto: captura de eltrece).

Al mirar hacia atrás, Nicole admitió que cambiaría varias cosas de su pasado financiero: “Sí, un montón de cosas, ahorrar, haber hecho inversiones a futuro, qué sé yo, un montón de cosas”.

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