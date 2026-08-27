El BAFWEEK volvió a reunir a figuras del espectáculo y la moda en el desfile de Luján Saez, que tuvo como protagonistas a varios hijos de famosos. Entre los presentes estuvieron Nicole Neumann, Julieta Cardinali y Alejandro Gravier, quienes acompañaron a sus hijos durante la jornada.

Por la pasarela desfilaron Indiana y Allegra Cubero, las hijas mayores de Nicole Neumann y Fabián Cubero; Charo Calamaro, hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro; Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. También estuvo Gege Neumann, acompañando a su familia.

Uno de los momentos que llamó la atención fue el de Allegra Cubero, quien asistió junto a su novio. Después del desfile, ambos se mostraron muy cariñosos, entre besos y abrazos. Además, el evento contó con la presencia de Juan Otero, Taína Gravier, Juli Castro, Martín Cirio, Priscila Crivocapich y Lola Abraldes, entre otras figuras.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS Y SUS HIJOS EN LA SEMANA DE LA MODA EN BUENOS AIRES

Allegra Cubero en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Indiana Cubero en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole y Gege Neumann en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole y Gege Neumann con Sienna Cubero en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann con sus hijas, su hermana Gege y Juan Otero en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Allegra Cubero con su novio en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Allegra Cubero con su novio en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann con sus hijas y su hermana Gege en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Indiana y Allegra Cubero en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Juan Otero en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Alejandro y Taína Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Julieta Cardinali en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Gege Neumann en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Taína Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Juli Castro en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Martín Cirio en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Priscila Crivocapich en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Lola Abraldes en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann con sus hijas en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.