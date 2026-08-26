El último martes, en La Rural de Buenos Aires, Pucheta Paz presentó su colección Primavera Verano 2027 en el marco del BAFWEEK, con una propuesta que combinó sensualidad, sastrería y diferentes texturas, y que tuvo entre sus invitados a numerosas figuras del espectáculo, la moda y las redes sociales.
Entre los famosos que asistieron al desfile estuvieron Pampito, Flor de la Ve, Mariana Genesio Peña, Marita Fort, Sofía Jujuy Jiménez, Sofía Macaggi, Lola Latorre, Yanina Screpante, Valeria Mazza, Verónica de la Canal, Camila Cavallo, Emily Lucius, Fede Popgold, Florencia Torrente, Camila Mayan y Graciela Borges, quienes se destacaron con sus looks.
Además, Lizardo Ponce y Benicio Gravier tuvieron un rol especial durante la jornada: ambos fueron parte de la pasarela y desfilaron para Pucheta Paz, sumándose a la presentación de la nueva colección.