El último martes, en La Rural de Buenos Aires, Pucheta Paz presentó su colección Primavera Verano 2027 en el marco del BAFWEEK, con una propuesta que combinó sensualidad, sastrería y diferentes texturas, y que tuvo entre sus invitados a numerosas figuras del espectáculo, la moda y las redes sociales.

Entre los famosos que asistieron al desfile estuvieron Pampito, Flor de la Ve, Mariana Genesio Peña, Marita Fort, Sofía Jujuy Jiménez, Sofía Macaggi, Lola Latorre, Yanina Screpante, Valeria Mazza, Verónica de la Canal, Camila Cavallo, Emily Lucius, Fede Popgold, Florencia Torrente, Camila Mayan y Graciela Borges, quienes se destacaron con sus looks.

Pucheta Paz presentaron su colección en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Además, Lizardo Ponce y Benicio Gravier tuvieron un rol especial durante la jornada: ambos fueron parte de la pasarela y desfilaron para Pucheta Paz, sumándose a la presentación de la nueva colección.

Lizardo Ponce y Benicio Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

GALERÍA DE FOTOS: LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN EL DESFILE DE PUCHETA PAZ

Valeria Mazza en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Martita Fort en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Camila Mayan en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Graciela Borges en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Emily Lucius en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Florencia Torrente en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Camila Cavallo en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Sofía Maccagi en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Michael Noer en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Pampito y Flor de la Ve en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Yanina Screpante en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Pampito en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Fede Popgold en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Verónica de la Canal en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Mariana Genesio Peña en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Lola Latorre, Sofía Maccagi, Martita Fort, Sofía Jujuy Jiménez en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.