Ángel de Brito reveló un dato desconocido sobre la conflictiva separación de Lali Espósito y Mariano Martínez, ocurrida en 2016, a casi una década de la ruptura.

Luego de que la artista visitara el stream de Martín Cirio y asegurara con contundencia que jamás volvería a trabajar con su ex, y de que Majo Riera, mamá de Lali, contara en Bondi Live que no logró entablar una relación cercana y afectuosa con Martínez, como sí ocurrió con otros exnovios de su hija, el conductor de LAM sorprendió al aportar información desconocida sobre aquel conflicto.

La separación de Lali Espósito y Mariano Martínez (foto web)

Qué contó Ángel de Brito sobre la separación de Lali Espósito y Mariano Martínez

“A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”, afirmó De Brito, mientras Ximena Capristo apuntaba en vivo: “Ellos salieron seis meses, poco tiempo”.

Con información sobre lo ocurrido en aquel entonces, Ángel se refirió a un presunto comportamiento de Mariano Martínez después de la separación y de la filtración de un polémico audio en el que calificaba a Lali como “nefasta”.

“Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego”, recordó el conductor.

Y luego reveló un dato hasta ahora desconocido: “Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana”.