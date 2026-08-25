La historia entre Lali Espósito y Mariano Martínez volvió a quedar en el centro de la escena después de que la cantante se refiriera nuevamente a su expareja y dejara en claro que actualmente no mantiene un buen vínculo con él.

Esta vez, quien quedó frente a una pregunta incómoda fue Majo Riera, mamá de Lali, quien fue consultada por Ángel de Brito durante su visita a Ángel Responde, por Bondi. Aunque prefirió mantener una postura cautelosa, su reacción ante un comentario del conductor no pasó inadvertida.

Todo comenzó cuando De Brito quiso saber qué opinión tenía Majo sobre el actor. Lejos de entrar en polémicas, la mamá de Lali fue contundente y aseguró: “No tengo opinión de Mariano, no lo conocí”.

Foto: Instagram (@majoriera.ok)

Luego explicó que, si bien llegó a coincidir con quien fuera novio de su hija, nunca tuvieron un vínculo cercano: “Lo traté muy poco a Mariano, no se daba el vínculo familiar”.

La aclaración tiene que ver con el breve romance que mantuvieron Lali y Mariano Martínez. Ambos se conocieron en 2015 mientras protagonizaban Esperanza Mía y rápidamente comenzaron una relación que los convirtió en una de las parejas más populares del momento.

Sin embargo, el noviazgo terminó poco tiempo después y, con el paso de los años, quedó claro que la separación no habría sido en los mejores términos. En medio de la charla, el conductor recordó aquella relación y lanzó una filosa observación: “Le hizo cosas feas”.

Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Majo no respondió con palabras. En cambio, hizo un particular gesto con el rostro y prefirió guardar silencio, una reacción que inmediatamente llamó la atención y dejó abierta la puerta a las interpretaciones.

El gesto cobró todavía más relevancia teniendo en cuenta que, días atrás, Lali había sido consultada sobre sus exparejas durante una entrevista con Martín Cirio.

La cantante aseguró que mantiene una buena relación con la mayoría de sus ex, pero cuando apareció el nombre de Mariano Martínez hizo una clara excepción: “Con Mariano no, sinceramente, qué paj...”, lanzó, sin querer profundizar demasiado.

“No tengo opinión de Mariano, no lo conocí”.

Majo Riera también dejó una frase que terminó de alimentar la intriga sobre su postura frente al actor: “Ahora me preguntás por todos los demás, divinos”, afirmó, marcando una diferencia con el resto de las exparejas de su hija.

Finalmente, explicó que la falta de vínculo con Mariano también tuvo que ver con la corta duración del romance: “No tuve vínculo porque no duró nada, la relación fue bastante corta”, cerró.

“Lo traté muy poco a Mariano, no se daba el vínculo familiar”.

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LA REACCIÓN DE LALI ESPÓSITO TRAS LA POLÉMICA POR EL FALTAZO A LA PRESENTACIÓN DE LA SERIE DE MORIA CASÁN

La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, no pasó inadvertida. El faltazo de la cantante generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas, al punto de que la propia diva tuvo que salir a hablar sobre el tema y aclarar cómo es actualmente su vínculo con Lali.

Ahora, Lali decidió reaccionar públicamente, aunque sin hacer referencia directa a la polémica. La artista aprovechó un momento de uno de sus shows para compartir un mensaje en sobre el estreno de la ficción y expresar su admiración por La One.

En una historia que publicó en sus redes sociales, Lali escribió sobre una imagen suya durante una presentación: “¡¿Quiénes son?!”. Y, debajo, agregó un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, acompañado por un corazón blanco.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lali)

La publicación llegó justo después de que su ausencia en el evento de presentación de la serie quedara en el centro de las miradas. Rodeada de figuras del espectáculo, Moria encabezó la avant premiere de la producción que recorre diferentes etapas de su vida y carrera, pero hubo dos faltazos que llamaron especialmente la atención: los de Lali y Susana Giménez.

Frente a las versiones de una supuesta pelea, Moria decidió bajar el tono de la polémica y aseguró que no existe ningún conflicto personal con Lali: “Está todo bien”, había dicho desdramatizando el tema.

Así, en medio de las distintas versiones que surgieron, la artista pareció elegir una respuesta a su estilo: sin entrar en la polémica, pero dejando un contundente mensaje de cariño y admiración hacia La One.