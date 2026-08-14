Moria Casán sorprendió al contar, el marco del estreno de su serie, una particular estrategia que utilizó para dejar atrás una relación que había llegado a ocupar gran parte de sus pensamientos. La diva reveló cuánto tiempo necesitó para conseguirlo.

Durante su participación en el canal de streaming OLGA, la conductora habló sobre uno de los romances que más la movilizaron: “Yo tuve un gran romance con un americano, lo conocí por intermedio de Laura Ubfal. Me encontré con un psicópata que no te puedo explicar. Y yo estaba obsesionada con él”.

La diva incluso exageró la dimensión que había adquirido el recuerdo de su expareja para graficar lo que le ocurría: “De 24 horas, cuando nos separamos, pensaba 28 en él”. Cansada de sentir que aquel hombre seguía ocupando demasiado espacio en su cabeza, Moria decidió implementar un ejercicio.

Moria Casán en su visita al streaming Soñé que Volaba (Foto: captura de Olga).

“Ahí dije: voy a intentar no pensar en él. De las 24 horas cuánto tiempo lo pienso”, explicó. Su objetivo era detectar cada vez que aparecía el recuerdo y, deliberadamente, desviar la atención hacia otro pensamiento.

“Yo dije ‘no puede ser que a esta altura de mi vida este chabón me venga a captar 24 horas de mi vida’, entonces cuando aparecía en mi cabeza lo sacaba”, contó la actriz y relató que durante los primeros días tuvo que repetir el ejercicio varias veces.

CUÁNTO TARDÓ MORIA CASÁN EN OLVIDARSE DE SU EXPAREJA

La estrategia, según su propia experiencia, requirió constancia y varios días de práctica. Moria Casán aseguró que finalmente logró cortar con ese pensamiento: “Tardé 18 días en sacármelo de la cabeza”, reveló la actriz.

“Qué placer cuando me levanté un día y me di cuenta que no lo había pensado”, expresó hacia el final la diva sobre su experiencia a la hora de usar esa técnica para olvidarse de esa expareja.

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