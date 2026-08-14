Son días movilizantes para Moria Casán y esa sensibilidad afloró sin filtros este viernes, cuando lloró al elogiar a Sofía Gala como madre de sus nietos.

“Acabo de llegar después de dejar a Dante en el colegio. Estoy desayunando”, saludó la actriz y cantante a la conductora de La Mañana con Moria.

Todo sucedió a cuento del lanzamiento de Moria, la serie biográfica de la One que debutó este viernes en Netflix, y donde Sofía interpreta a Moria en su juventud.

Sofía Gala en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

El diálogo madre e hija

Moria: -Te quiero felicitar acá, ante todos, por lo buena mamá que sos.

Sofía: -Bueno, mami. Gracias. Hago lo que puedo, como todas.

Moria Casán en el estreno de su serie (Foto: Movilpress).

Moria: -No, hacés todo lo que podés y más. Desde chiquita por cómo criaste a Elena, cómo criaste a tus hijos... Creo que voy a llorar.

Sofía: -¡Bueno, si querés llorar llorá, Mamita!

Moria: -Cómo sos de buena mamá que muchas veces no dormís para llevar a tus hijos al colegio, hacés el pan, la sopita que no comprás... ¡Dios mío! Me agarró el llanto... De verdad me emociona ver lo que sos como madre, hija. Yo nunca me levanté para hacerte una sopa.

Sofía: -Pero hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá...

Moria: -Creo que una vez te hice una hamburguesa.

Sofía: -¡La mejor hamburguesa de mi vida!

Moria: -Fue tipo cuatro de la mañana. Después nunca te hice nada...

Sofía: -Me encanta ser mamá.