El evento del estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán en el Teatro Lola Membrives tuvo un momento inesperado el último martes cuando Marley vivió una situación incómoda frente a todos los presentes.

Según revelaron en el programa Puro Show y conforme al video que registró La Criti en el lugar, el conductor, que llegó acompañado por Vicky Xipolitakis, intentó ubicarse en un palco, pero la organización le negó ese privilegio y terminó sentado en la última fila, lejos de los lugares preferenciales.

La escena rápidamente se convirtió en el comentario de la noche: “Marley flasheó palco, él llegó con Xipolitakis, fueron los de la organización y les dijeron que tenían que ir abajo, terminó sentado en la última fila, era el comentario de toda la sala. Él era un mortal más, tenía que sentarse como cualquiera de nosotros, él quería un trato especial”, dijo Pampito.

(Fotos: Movilpress y captura La Criti).

EL MALESTAR DE MARLEY Y LA REACCIÓN DE LOS PRESENTES

Según relataron en el programa Puro Show, los organizadores se acercaron a Marley y a Xipolitakis para pedirles que bajaran del palco y se ubicaran en la platea general. La incomodidad del conductor no pasó desapercibida. “Se le ve la cara de molestia a Marley”, observó Mati Vázquez al analizar las imágenes del evento.

Incluso, Pochi sumó: “Después lo bajaron a él y a las Xipolitakis y los pusieron más al fondo que a nosotros”. La decisión de la organización tuvo una explicación concreta: “Pasa que los palcos estaban reservados para la performance de la presentación de la serie, que fue una locura, estuvo fantástico. Era muchísima gente, era por orden de llegada, no había reserva de lugar salvo para los protagonistas de la serie que estaban adelante”, aclaró Nancy Duré.

EL DETRÁS DE ESCENA Y LA LÓGICA DE LOS LUGARES

El episodio dejó en evidencia la tensión que puede generarse cuando figuras del espectáculo no reciben el trato preferencial que esperan. “Si yo me enojo cuando me sientan atrás que soy un ‘pelagatos’, imaginate estos que son figuras que han hecho muchísimos años de rating, no quieren sentarse atrás, entonces habrá dicho ‘vamos al palco’”, reflexionó Pampito sobre la reacción de Marley.

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“Marley flasheó palco, él llegó con Vicky Xipolitakis, esto lo filmó el colega La Criti, fueron los de la organización y les dijeron que tenían que ir abajo, terminó sentado en la última fila, era el comentario de toda la sala. Él era un mortal más, tenía que sentarse como cualquiera de nosotros, él quería un trato especial” dijo Pampito

“Se le ve la cara de molestia a Marley” Mati Vázquez

“Después lo bajaron a él y a las Xipolitakis y los pusieron más al fondo que a nosotros” Pochi de Gossipeame

“Pasa que los palcos estaban reservados para la perfomance de la presentación de la serie, que fue una locura, estuvo fantástico. Era muchísima gente, era por orden de llegada, no había reserva de lugar salvo para los protagonistas de la serie que estaban adelante” explicó Nancy Duré

“Si yo me enojo cuando me sientan atrás que soy un ‘pelagatos’, imaginate estos que son figuras que han hecho muchísimos años de rating, no quieren sentarse atrás, entonces habrá dicho ‘vamos al palco’” Pampito