Se filtraron videos de Luck Ra de fiesta en Ibiza con amigos de comienzos de julio, lo que reavivó la forma en que el cordobés le había pedido la separación a La Joaqui, ya que la propia Joaquinha Lerena de la Riva pensaba que Juan Facundo Almenara Ordóñez en realidad le iba a pedir casamiento durante el viaje por España.

“Este video fue un after después de la Bresh en un casa con amigos” cuando “estaba solo, sin La Joaqui”, contó Pochi de Gossipeame sobre las imágenes del cantante bailando a plena luz del día.

Lo explosivo es que según contó la periodista de Puro Show, la fiesta de Luck Ra sucedió el 5 de julio, y la ruptura con La Joaqui se oficializó recién a fines de ese mes...

Luck Ra de fiesta en Ibiza.

“Él todavía en esa época habría estado con La Joaqui. Todavía no habían blanqueado el final”, contó Marcia Frisciotti.

Qué habría pasado en Ibiza

“El after duró hasta el mediodía”, continuó Pochi.

Hasta que remató: “Ahí Luck Ra ya habría estado con dos chicas”.

Una de las mujeres se llamaría Noelia...